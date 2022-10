Digitale interactieve rondleidingen in Maastricht UMC+

Het idee voor dit digitale initiatief is ontstaan tijdens de coronapandemie. Voorheen hadden (wens)ouders de mogelijkheid om zelf het ziekenhuis te bezoeken om voorgelicht te worden en een kijkje te nemen in de verloskamers en op de afdeling neonatologie. Sinds de coronacrisis was dit niet meer mogelijk. Met de lancering van de online digitale rondleidingen is die beperking nu verleden tijd.

Het initiatief past ook binnen de onlangs gepresenteerde visie ‘Strategie Digitale Zorg 2025’ van het MUMC+. Daarin spreekt het ziekenhuis de ambitie uit om koploper in Nederland te worden op het gebied van digitalisering.

Rondleidingen met 240+ onderwerpen

Voor de digitale rondleidingen hebben het Maastricht UMC+ en de initiatiefnemers een speciale interactieve website gelanceerd. Daar kunnen (toekomstige) ouders aan de hand van drie hoofdonderwerpen – ‘Zwanger worden’, ‘Zwanger, en wat nu?’ en ‘Neonatologie – een schat aan informatie vinden.

De rondleidingen op de website worden gegeven door verschillende zorgverleners. Zij begeleiden de bezoeker door de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis, het Ronald McDonald Huis én het kraambed thuis.

Zo kunnen de (toekomstige) ouders zich thuis, of voorafgaand aan een afspraak, voorbereiden op de zwangerschap en alles wat daarbij komt kijken. Van het eerste contact met de verloskundige tot de afdeling neonatologie, van een vruchtbaarheidsbehandeling tot een keizersnede. In totaal worden tijdens de rondleidingen meer dan 240 onderwerpen behandeld. Daarnaast bevat de website ook verwijzingen naar 99 handige websites, patiëntenfolders en video’s.

Informatie spelenderwijs ontdekken

Om de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, is gekozen voor een presentatie via het zogenoemde gamification principe. Daarbij wordt de bezoeker uitgedaagd om op zoek te gaan naar alle ‘plusjes’ en ‘lampjes’ in een ruimte om zo spelenderwijs de informatie te vinden.

Bij het ontwerp van de website voor de rondleidingen is gekozen voor een 360° opzet van de rondleidingen. Dat geeft de bezoekers nog meer het gevoel alsof ze zelf op de kraamkamer of bij de verloskundigen staan.