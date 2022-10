MUMC+ wil in 2025 koploper digitalisering zijn

Digitalisering is niet meer weg te denken in het huidige zorglandschap. Thuismonitoring, beeldbellen, m-health, e-health, slimme AI-gestuurde preventieprogramma’s, smart glasses en tal van andere technologische oplossingen worden meer en meer ingezet om de druk bij de zorg van de ketel te halen. In het integraal Zorgakkoord wordt expliciet gewezen op het feit dat digitale tools nodig zijn om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Digitale zorg kan ingezet worden voor preventie maar ook voor diagnostiek. Een mooi voorbeeld van preventie zien we in onderzoek bij Haga naar smartwatches, die het risico op hartfalen met behulp van AI al zien aankomen voordat er daadwerkelijk klachten zijn. Dergelijke hightech monitoring kan erger voorkomen en leidt zo tot hogere kwaliteit van leven én kostenbesparingen.

Strategie Digitale Zorg 2025

Met de lancering van de Strategie Digitale Zorg 2025 spreekt het Maastricht UMC+ nu dus hardop de ambitie uit om landelijk koploper te willen zijn op gebied van digitalisering. In het academisch ziekenhuis is volgens de raad van bestuur volop ruimte om nieuwe digitale toepassingen te ontwikkelen, te onderzoeken én te implementeren. Een belangrijk doel is bijvoorbeeld dat drie kwart van alle chronisch zieke patiënten in het Maastricht UMC+ vanaf 2025 gebruik maakt van slimme mogelijkheden voor thuismonitoring. Verder is het streven dat een op de drie policontacten digitaal verloopt via beeldbellen, appen of e-coaches en dat acht op de tien van de Maastrichtse patiënten thuis gebruik heeft gemaakt van een pre-hospital intake ter voorbereiding op een opname of operatie. Maar de ambitie reikt nog een stukje verder dan dit alles: er wordt óók expliciet ingezet op digitale preventie tools, voorspellende AI-modellen en andere digitale opties waarmee Maastricht in 2025 dus expliciet mee voorop wil lopen.

Digitalisering: geen wens maar noodzaak

Dr. Helen Mertens (voorzitter van de Raad van Bestuur) en drs. Nicole van Eldik (programmamanager digitale zorg) zijn er van overtuigd dat slimme, digitale zorg ongekende mogelijkheden biedt om de juiste zorg op de juiste plek te leveren, zonder dat patiënten en zorgprofessionals de regie verliezen. Op de website van MUMC+ zegt Mertens: “Maatschappelijke ontwikkelingen, technologische mogelijkheden, krapte op de arbeidsmarkt en de steeds verder oplopende zorgkosten maken van digitalisering niet enkel een wens, maar noodzaak. Mensen moeten eenvoudig toegang hebben tot goede en betaalbare zorg en hulpmiddelen. Nieuwe technologie en zorginnovaties maken dat mogelijk door sneller, efficiënter en effectiever ingrijpen.”

Mertens benadrukt daarnaast dat het er ook om gaat dat succesvolle digitale initiatieven breder worden gedeeld en geïmplementeerd buiten de eigen ziekenhuismuren: “Dat is waar het nog wel eens spaak loopt, vanwege regelgeving of financiën, maar vooral ook koudwatervrees als innovaties kunnen worden opgeschaald. Waarom zouden we bewezen effectieve toepassingen niet van elkaar willen overnemen? Want alleen dan kunnen we pas echt op grote schaal impact maken om de gehele gezondheidszorg ook op langere termijn duurzaam en toegankelijk te houden.”

Hybride zorg

De Maastrichtse strategie zet vooral in op hybride zorg waarbij digitale middelen een prominente plek innemen om patiënten vertrouwen en regie te geven in hun eigen zorgproces. Volgens Van Eldik verandert door deze aanpak de zorg voor zowel arts als patiënt. De patiënt pakt meer de regie over zijn eigen gezondheid, wil zelf meebeslissen, zelf thuismetingen doen en alle info op zijn of haar PGO hebben. Een groot aantal digitale opties zijn al bewezen effectief en voor de inzet op grote schaal van andere oplossingen is nog onderzoek nodig. Maastricht gaat zich bezighouden met opschaling en onderzoek naar innovaties. Uiteindelijk gaat het met name bij chronische patiënten de richting op van digital first. Mensen worden dan met digitale tools of een e-coach op weg geholpen en als het echt nodig is fysiek doorverwezen naar een zorgprofessional.

Voorbeelden van digital first bij MUMC+ zijn onder meer MijnIBDCoach voor chronische darmziekten en de TeleCheck-AF bij hartritmestoornissen. Dit zijn allebei voorbeelden waar patiënten op afstand begeleid kunnen worden totdat de app of een e-coach een seintje geven dat persoonlijk overleg met een specialist is gewenst. Beide toepassingen zijn bewezen effectief gebleken. Met de MijnIBDCoach is het aantal ziekenhuisopnamen gehalveerd en het aantal polibezoeken teruggedrongen. De toepassing bij hartritmestoornissen is pas sinds de coronacrisis geïntroduceerd en vanwege het succes is de bekostiging via de zorgverzekeraar inmiddels al geregeld.