Digitale ondersteuning bij spraakproblemen kinderen

Met digitale hulpmiddelen kunnen jonge kinderen op verschillende manieren steeds beter worden geholpen. Met name serious games slaan aan zoals de interactieve speelmuur die in de Sint Maartenskliniek is geplaatst om kinderen te helpen op een speelse wijze te revalideren.

Een ander voorbeeld is een trainingstool die speciaal wordt ontwikkeld door Kempenhaeghe en Artistotle Technologie voor kinderen met een neurologische aandoening. En nu krijgen dus de logopedisten van Ziekenhuis Rivierenland een digitaal steuntje in de rug in de vorm van een speels en interactief onderzoek om spraakproblemen van kinderen beter te kunnen analyseren.

Plaatjes op computer

Het digitale onderzoek met betrekking tot spraakproblemen bestaat uit verschillende onderdelen. Sommige onderdelen worden ondersteund met plaatjes op de computer. Alle woorden en klanken die het kind uitspreekt, worden opgenomen met behulp van een microfoon. Een logopedist analyseert de data vervolgens en kan zo een beter beeld krijgen van het onderliggende spraakprobleem. Het digitale onderzoek helpt dus bij het vinden van de oorzaken van spraakproblemen, waardoor er een meer gerichte en effectievere behandeling mogelijk is.

Spraakproblemen bij kinderen

Spraakproblemen komen vaker voor bij kinderen. Ze zeggen dan bijvoorbeeld ‘tat’ in plaats van ‘kat’. De oorzaken voor het niet goed articuleren of spreken kunnen divers zijn. Het kan onder meer misgaan in de aansturing van de spieren. De onderliggende oorzaken zijn soms lastig te traceren. Dankzij het Computer Articulatie Instrument zijn hiervoor nu meer mogelijkheden.

Logopedist Mirjam Otters vertelt op de website van Ziekenhuis Rivierenland: ‘Het onderzoek zetten we in bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud. We gebruiken het onderzoek niet alleen voor kinderen die bij ons in behandeling zijn. Ook patiëntjes van een behandelend logopedist uit de regio mogen bij ons langskomen. Met het onderzoek kunnen we behandeldoelen preciezer opstellen waardoor we vaak sneller een goed resultaat bereiken. Kinderen gaan interactief en digitaal met de computer aan de slag. Dit onderzoek is voor hen dus ook ontzettend leuk.’