Interactieve speelmuur helpt kinderen revalideren

Serious gaming wordt breed ingezet in de zorg en is een interessant onderdeel van de digitalisering die in de zorg zijn intrede doet. Zo zijn er onder meer serious games die diabetici helpen bij het realiseren van een gezondere levensstijl. Maar er zijn ook games voor artsen beschikbaar, bijvoorbeeld om meer kennis en begrip te ontwikkelen voor ADHD. Een nog vrij nieuwe manier van serious gaming is de inzet van een interactieve speelmuur voor revalidatiedoeleinden.

Digitale speelwand

Zorgaanbieder ’s Heeren Loo presenteerde in maart 2022 als eerste in de gehandicaptenzorg een digitale speelwand op de locatie woonzorgpark Groot Schuylenburg (Apeldoorn). Deze X-Wall moet cliënten, met name kinderen met een beperking, helpen om spelenderwijs in beweging te komen. Uniek is volgens de organisatie verder dat cliënten mogen helpen met het ontwikkelen van nieuwe spellen.

Ook in de Sint Maartenskliniek is serious gaming al langer een praktisch instrument om kinderen te helpen revalideren. Serious gaming is er inmiddels een officieel In de onderdeel van de revalidatiebehandeling van kinderen. Er is zelfs een speciale ‘Gameroom’ ingericht, waar kinderen gebruik kunnen maken van de Nintendo Wii, Kinect Xbox, VR-brillen en ‘adaptive’ – aangepaste – controllers én sinds kort dus ook van een in oktober 2022 gepresenteerde interactieve speelwand. Het gaat hier concreet om een reusachtige touchscreen met beeld en geluid die voorzien van games.

Speelmuur met touchscreen

Kinderen met een beperking kunnen op de reusachtige touchscreen leuke oefeningen doen als onderdeel van hun therapie. “Zo maken we het revalideren voor kinderen niet alleen leuk en uitdagend, maar lukt het oefenen ook beter”, vertelt een woordvoerder van de Sint Maartenskliniek. De interactieve speelmuur kon worden aangeschaft met een donatie van Stichting Mijn Liefste Wens. ‘Kinderen met een motorische beperking hebben moeite met allerlei dagelijkse vaardigheden, zoals lopen, fietsen, schrijven, aan- en uitkleden en praten. Veel en gericht oefenen is voor hen belangrijk. Maar dat is niet altijd makkelijk. Bovendien vinden veel kinderen het saai om langdurig dezelfde oefeningen te herhalen. We kijken dan ook steeds hoe we het oefenen voor kinderen leuker kunnen maken door aan te sluiten bij hun belevingswereld.’

Serieus revalideren met games

Op de muur zijn vele verschillende spellen beschikbaar. De digitale wand daagt kinderen, net als een Nintendo Wii, uit om actief te worden. Leuk is ook dat er heel makkelijk fitness apparatuur zoals een loopband of een fietstrainer aan de muur gekoppeld kan worden. Het grote verschil met gewone games, is dat de games op de interactieve wand serieus ingezet worden met een revalidatiedoel voor ogen. Tegelijkertijd gaan kinderen vaak zo erg op in een spel, dat ze soms helemaal niet meer in de gaten hebben dat ze aan het trainen zijn. Zodoende wordt de revalidatie effectiever en leuker.

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de revalidatiebehandeling, maken gebruik van de speelmuur. De logopediste zet de muur in om de taalontwikkeling te stimuleren en de ergo- en fysiotherapeuten voor het oefenen van de motoriek, balans, spierkracht en de arm- handfunctie.