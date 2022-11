Digitale tools helpen kinderen cognitief verder

Aristotle Technologies en Kempenhaeghe leerden elkaar kennen door een samenwerking met de PSV Academy Eindhoven. Doel van de samenwerking tussen PSV, Kempenhaeghe en Aristotle Technologies is om innovatieve projecten te starten, die bijdragen aan de best mogelijke inzet van nieuwe methodieken ten behoeve van kinderen met een neurologische aandoening én jeugdige talentvoetballers in spé.

PSV en Kempenhaeghe hopen samen meer inzicht te krijgen in de vraag hoe kinderen het best leren zodat ze, bijvoorbeeld met inzet van digitale tools, optimaal hun mogelijkheden kunnen benutten. Daarbij bundelen PSV en Kempenhaeghe hun expertise op het gebied van respectievelijk sport/voetbal en neurologische leerstoornissen.De gezamenlijke kennis die hieruit voortkomt, kan leiden tot nieuwe inzichten en methodieken zowel op het gebied van diagnostiek en zorgverlening als in de begeleiding en opleiding binnen de PSV Academy.

Nieuwe computertools

Kinderen met een neurologische aandoening hebben als bijkomende problematiek vaak leer- en ontwikkelingsstoornissen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen zoals aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel of spierdystrofie. Met behulp van de nieuwe computertool, die Kempenhaeghe samen met Artistotle Technologies ontwikkelt, kunnen deze kinderen op cognitief gebied verder worden geholpen. Dr. Jos Hendriksen, klinisch neuropsycholoog Kempenhaeghe: “Er ligt een grote uitdaging omdat deze kinderen in hun leren bedreigd worden door de brein-gerelateerde problemen. Hoe vroeger gestart kan worden met training op maat van het brein, hoe groter en breder het effect op leerprestaties en gedrag ook op latere leeftijd. Vergeet daarbij ook niet dat kennis en gedragsmatig functioneren en opbouw van zelfvertrouwen hand in hand gaan en elkaar wederzijds beïnvloeden.”

Serious gaming, beweging en cognitie

Op tal van manieren kunnen kinderen met beperkingen met zorgtechnologie spelenderwijs worden geholpen. Serious gaming kan bijvoorbeeld op een goede manier worden ingezet om kids te helpen die moeite hebben met bewegen. In de Sint Maartenskliniek is bijvoorbeeld een interactieve, digitale speelmuur geplaatst die kinderen helpt om op een speelse manier te revalideren. Zowel zorgverleners als cliënten van de kliniek zijn enthousiast over de mogelijkheden van de muur omdat kinderen zo in het spelen opgaan dat ze regelmatig vergeten dat ze aan het oefenen zijn. In het betreffende project bij Kempenhaeghe gaat het daarentegen expliciet om het trainen van cognitieve vaardigheden.

Cognitieve uitdagingen kinderen

Binnen Kempenhaeghe zal een proeftuin ingericht worden waarbij gekeken wordt of de ontwikkelde trainingen aansluiten bij de beleefwereld van schoolgaande kinderen. Kinderen krijgen tijdens de training steeds feedback over hun prestatie, waardoor ze hun gedrag meteen kunnen bijsturen. Er worden nieuwe trainingstools ontwikkeld met nieuwe individuele oefeningen en taken om zo het brein verder te trainen. De trainingstool zal ook worden ingezet in de polikliniek van het Centrum voor Neurologische Leer- en Ontwikkelingsstoornissen.

Maurits Overmans, co-Founder & CEO Aristotle Technologies vertelt op de website van Kempenhaeghe: “Deze samenwerking is voor ons een mooi voorbeeld hoe partijen in de Brainport-regio samen kunnen komen om te innoveren voor een vitalere samenleving. Kempenhaeghe en Aristotle Technologies stimuleren elkaar om kinderen met cognitieve uitdagingen te trainen zodat ze zoveel mogelijk uit hun leven kunnen halen.”