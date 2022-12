Digitale wegwijzer bij kanker helpt ná behandeling 

Voor de behandeling van kanker is er tegenwoordig de nodige begeleiding beschikbaar, die vaak door zorgprofessionals wordt aangereikt. Zo kunnen patiënten regelmatig beschikken over digitale keuzehulpen die hen helpt om, samen met de arts, de juiste behandeling te kiezen. Dergelijke keuzehulpen zijn er onder meer voor borstkanker, prostaatkanker, darmkanker en tal van andere vormen.

Woud van mogelijkheden

Ook na de behandeling is er de nodige hulp beschikbaar, maar die wordt niet altijd meer aangereikt. Natuurlijk staat er in het ziekenhuis een rek vol folders of kun je oneindig veel mogelijkheden op het internet vinden. Maar vindt tussen al die info maar eens precies wat jíj nodig hebt. Met de nieuwe digitale wegwijzer is dit nu eenvoudiger geworden. De nieuwe wegwijzer kan helpen om mensen de juiste zorg te geven op de juiste plek. Om die reden heeft het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste plek het initiatief financieel ondersteund. Daenen, directeur Wegwijzer bij kanker, vertelt: ‘Door mensen goed te informeren over de mogelijkheden van ondersteuning kan zorg verschuiven van ziekenhuis en huisarts naar het sociaal domein en informele zorg.

Wegwijzer heeft regionale insteek

Doordat er per regio vele mogelijkheden zijn om hulp te krijgen, is het voor patiënten die behandeld zijn juist lastig om de goede ondersteuning te vinden. Ze zien soms door de bomen het bos niet meer. Om het overzicht te kunnen houden is bij de website bewust gekozen voor een regionale insteek, want veel voorzieningen zijn nu eenmaal regionaal georganiseerd. ‘De wegwijzer richt zich daarom nu op de regio Zaanstreek-Waterland en linkt bij praktische ondersteuning bijvoorbeeld door naar de regionale welzijnsorganisatie Welzijn Wonen Plus en naar MEE Amstel en Zaan. Maar er is ook een overzicht van landelijke organisaties die ondersteuning bieden.’

Gebruiksvriendelijk interface

Pieter Poortman is oncologisch chirurg en medisch manager van het Centrum Oncologie van het Dijklander ziekenhuis en ziet dat de nieuwe wegwijzer in een grote behoefte voorziet. Hij wijst zijn patiënten dan ook altijd op het bestaan ervan. Hij vraagt zich zelfs af waarom zoiets niet eerder bestond. ‘De informele zorg is essentieel voor de begeleiding van mensen met kanker. De eerste lijn heeft daar de tijd niet voor. De wegwijzer is een geweldige hulp voor patiënten. De website heeft een gebruiksvriendelijke interface en biedt goede info over regionale voorzieningen en ondersteuning. Het loopt van bewegen, voeding tot en met mentale ondersteuning.’

Helpdesk met persoonlijke wegwijzers

De wegwijzer is helemaal gebouwd op de kwaliteitscriteria van het Integraal kankercentrum Nederland (IKL). Ook is er op de website rekening gehouden met het feit dat niet iedereen even makkelijk de weg vind op het internet. Daarom wordt de wegwijzer ondersteund door een helpdesk met persoonlijke wegwijzers. Die helpdesk is bemenst door goed opgeleide vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, die graag een luisterend oor bieden of uitleg verstrekken.

Wegwijzer & professionals

Tot slot is de nieuwe website er niet alleen voor patiënten maar professionals. De hoop is dat zij, mede dankzij de wegwijzer, meer zicht krijgen op het aanbod na de behandeling van kanker en zich ook verdiepen in de behoefte van de patiënt na het medisch traject. Michael Daenen wil de wegwijzer uiteindelijk graag uitrollen, maar wil wel expliciet het regionaal karakter behouden. “Veel voorzieningen zijn regionaal. Er zijn misschien wel mogelijkheden om voor andere regio’s eenzelfde wegwijzer op de zetten. Maar wij richten ons voorlopig op het optimaliseren van de wegwijzer en stimuleren dat patiënten én professionals deze weten te vinden.”