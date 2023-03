Digitale zorgmarkt in het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis streeft er met de digitale zorgmarkt naar om het contact met patiënten laagdrempelig te houden. Waar mogelijk wil het ziekenhuis ook digitaal contact tussen patiënten en zorgverleners stimuleren. Hoewel uit recent onderzoek blijkt dat het draagvlak voor digitale zorg groeit, is er nog veel werk te verzetten.

“ICT ondersteunt de patiënten en zorgverleners in het zorgproces. Door slimme innovaties in te zetten hoeven patiënten bijvoorbeeld niet altijd meer fysiek naar het ziekenhuis te komen; hun afspraak kan ook telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Dit draagt bij de duurzaamheid en scheelt de patiënt reistijd en kosten”, vertelt Erik Gersonius, CIO en manager ondersteunende diensten van het Ommelander.

Digitale zorgmarkt

De digitale zorgmarkt in het Ommelander is deze week, van 6 tot en met 9 maart, elke dag geopend tussen 9u en 16u. In de centrale hal van het ziekenhuis staan verschillende marktkramen met een divers aanbod van diensten en producten. Naast de medewerkers van het ziekenhuis zijn ook verschillende leveranciers aanwezig die hun (digitale zorg)innovaties tonen. Daarnaast staan ook diverse PGO-leveranciers op de zorgmarkt.

Zo kunnen bezoekers aan de digitale zorgmarkt bijvoorbeeld kennismaken met beeldbellen, het digitaal uitwisselen van berichten, eConsult en het digitale patiëntenportaal Mijn Ommelander. Ook wordt er aandacht besteed aan voorlichting en ondersteuning voor digitale zorgtoepassingen. Er zijn nog altijd veel mensen die de digitale vaardigheden ontberen om optimaal te kunnen profiteren van digitale zorg.

Dat is een van de redenen dat Biblionet ook op de digitale zorgmarkt vertegenwoordigd is. “Het is waardevol dat een partij als Biblionet ook vertegenwoordigd is op onze digitale zorgmarkt. Digitale laaggeletterdheid komt nog veel voor en samen met Biblionet maken we ons sterk voor toegankelijke informatie. Dat zorgt ervoor dat mensen meer regie hebben over hun eigen gezondheid. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven, zowel in hun eigen woonomgeving als in het ziekenhuis”, aldus RvB voorzitter Bas Wallis de Vries.