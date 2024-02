Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge

Het programma Digivaardig in de zorg organiseerde in 2023 de eerste Digifit Challenge. Deelnemers krijgen opdrachten die hen moeten helpen om digitaal fitter te worden. “Digitaal fit zijn (en blijven) kost tijd, maar levert ook tijd op”, stelde Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale Vaardigheden bij Digivaardig in de zorg, destijds.

Reden nieuwe challenge

Elke dag in maart kregen deelnemers vorig jaar een mailtje met een challenge om hun digitale vaardigheden op te krikken. Van beginnersniveau tot voor gevorderden, van tips voor het werk tot leuke tricks voor thuis. De hoge deelname was volgens Digivaardig in de zorg reden om dit jaar opnieuw met een challenge te komen.

Anders is dit jaar onder meer dat op basis van feedback van deelnemers er nu elke werkdag een challenge is in plaats van elke dag. Hetzelfde blijft dat elke deelnemer zelf bepaalt welke challenge hij of zij wanneer doet. Organisaties kunnen net als vorig jaar het gratis Digifit pakket downloaden. In dat pakket zitten onder meer:

Alle challenges in Word.

Een afbeelding om medewerkers te enthousiasmeren mee te doen.

Een link om cartoons te downloaden

Een certificaat voor medewerkers.

Personaliseren

Organisaties kunnen de challenges nog aanpassen of personaliseren om beter bij de eigen medewerkers te passen. Hiervoor kunnen ook de challenges uit 2023 als voorbeeld dienen, aldus Digivaardig in de zorg. Verder deelt Digivaardig in de zorg een aantal tips en adviezen, zoals:

https://www.digivaardigindezorg.nl/vraag-gratis-jouw-digifit-pakket-aan/

Deel filmpjes met digibloopers van leidinggevenden.

Organiseer een ‘Je-weet-niet-wat-je-niet-weet-sessie’ met digitips.

Digibites: iedere dag in de werk-app-groep een korte digitip of deel digitips op het intranet.

Cursus ChatGPT voor dummies.

Deel digicookies uit met digitips eraan vast.

Landelijk evenement

De maand van de digitale fitheid is net als in 2023 een landelijk evenement (www.maandvandedigitalefitheid.nl). Door de Challenge ook aan te bieden aan zorgorganisaties, wil Digivaardig in de zorg stimuleren dat medewerkers in ontwikkeling van digivaardigheden ondersteund worden door hun werkgever.