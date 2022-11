E-health app faciliteert thuismonitoring en beperkt opnames

De e-health toepassing voor thuismonitoring komt voor uit het project Influenz-er, een april dit jaar begonnen samenwerking tusssen Netcompany, het Nordsjaelland Ziekenhuis in Denemarken en de Universiteit van Zuid-Denemarken. Gedurende een pilot werden zeven patiënten, met milde tot matige luchtweginfecties, in hun eigen huis opgenomen. Dit gebeurde in nauw contact met artsen en verpleegkundigen, 24/7.

Het ging bij de pilot onder meer om mensen met corona. Door die thuis te behandelen, zou het risico op infectie voor ziekenhuispersoneel verkleind worden. Dergelijke infecties hebben tijdens de coronapandemie het bestaande tekort aan personeel sterk negatief beïnvloed.

Thuismonitoring via app

My E-Hospital maakt gebruik van twee componenten: een cloudgebaseerd zorgplanbeheersysteem (CMS) waarmee artsen en verpleegkundigen de zorg van hun patiënten kunnen bewaken en beheren via een computerbrowser, tablet of mobiele telefoon; en de ‘My e-Hospital’-app, die patiënten downloaden naar hun mobiele telefoon of tablet en gebruiken om hun toestand te melden.

Tijdens de opname in het ziekenhuis wordt de patiënt geleerd hoe hij zijn hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, temperatuur en zuurstofverzadiging – en indien nodig bloedsuikerspiegel – kan meten met behulp van medische apparaten. Ze krijgen ook te zien hoe ze de app kunnen downloaden naar hun telefoon of tablet, kunnen inloggen met hun persoonlijke ID en een pincode kunnen instellen of de vingerafdruk of gezichtsherkenning van hun apparaat kunnen gebruiken voor de beveiliging. Ze krijgen de functies van de app te zien, zoals meldingen, en de stapsgewijze instructies voor zelfrapportage.

Zelf rapporteren

Eenmaal thuis ‘opgenomen’, wordt de patiënt aangesloten op apparaten die zijn of haar ademhaling, zuurstofsaturatie, bloeddruk, polsslag en temperatuur meten. De patiënt rapporteert deze zelf op specifieke tijden van de dag volgens de stappen in de app.

De app herinnert patiënten eraan wanneer ze zich moeten melden en wanneer ze een virtuele afdelingsronde met een arts moeten bijwonen, die één keer per dag via een videogesprek wordt gedaan. Ook kunnen ze via de app direct contact met het ziekenhuis vragen als ze vragen of veranderingen in hun toestand hebben. Zorgverleners bezoeken de patiënt thuis wanneer dat nodig is.

“Het is een innovatieve digitale oplossing die samen met wetenschappers, personeel en patiënten van het ziekenhuis is ontwikkeld”, stelt Thomas Koefoed van Netcompany. “De app is eenvoudig te gebruiken, waardoor hij ook toegankelijk is voor patiënten zonder veel digitale kennis.”

Innovatie helpt zorg

Het project benadrukt volgens Koefoed hoe digitale oplossingen en innovatieve denkwijzen de gezondheidszorg kunnen helpen. “Thuisopnames verminderen het risico dat infecties zoals corona zich verspreiden. Bovendien geven we artsen en verpleegkundigen meer tijd voor ernstig zieke patiënten die in de ziekenhuizen worden opgenomen. Als we de uitdagingen voor onze gezondheidszorg willen oplossen, moeten we deze digitale mogelijkheden benutten.”

In juni werd ‘Influenz-er’ uitgeroepen tot publiek-private samenwerking van het jaar door onder andere de Deense medische vereniging en de overkoepelende organisatie voor patiënten en familieleden, Danish Patients. Het onderzoeksproject omvat in totaal 20 patiënten die in de loop van 2022 zullen worden opgenomen.

Met thuismonitoring werd ook in Nederland al geëxperimenteerd voorafgaand aan corona. De Covid-19 pandemie versnelde deze vorm van digitalisering. Uit diverse onderzoeken bleek dat thuismonitoring minder opnamedagen per coronapatiënt opleverde.