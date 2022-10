E-learning Voeding bij kanker nu beschikbaar

De juiste voeding is een belangrijke factor bij oncologiepatiënten. Dat geldt zowel tijdens als na de behandeling, maar ook tijdens het herstel, de stabilisatie en voor voor het lichamelijk welzijn. De e-learning ‘Voeding bij kanker’ is speciaal opgezet om verpleegkundigen te helpen vragen van oncologiepatiënten en hun naasten hierover te beantwoorden.

E-learning Voeding bij kanker

De e-learning is ontwikkeld door V&VN Oncologie en IKNL, samen met patiënten. Als ervaringsdeskundigen keken zij vooral naar de aanwezigheid van voldoenden, en bruikbare, praktische informatie in de e-learning. Het is belangrijk dat een verpleegkundige signalen oppikt én dat de patiënt er over durft te praten.

“Tijdens en na mijn behandeling had ik allerlei vragen en onzekerheden over mijn gewicht. De verpleegkundige stond hier niet voor open, terwijl het voor mij een belangrijk onderwerp was. Soms zoek je alleen maar bevestiging of geruststelling. Een goed gesprek is dan voldoende. Voeding moet een plek krijgen in de behandeling. Zodat je als patiënt niet verdwaalt op internet, maar dat je in een veilige omgeving betrouwbare informatie krijgt”, aldus Anja Veens.

In de e-learning Voeding bij kanker komen de volgende onderwerpen aan bod:

Belang van gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl bij kanker.

Belang van een gezonde leefstijl bij kanker.

Signaleren van (het risico op het ontstaan van) voedingsproblemen.

In gesprek gaan met de patiënt.

Verwijzen naar gespecialiseerde aanvullende (professionele) psychosociale zorg (indien nodig).

Aandacht voor voeding en leefstijl

Uiteindelijk is het streven dat verpleegkundigen bij elke controle van patiënten, hoe beperkt die tijd vaak ook is, checkt of er punten zijn die aandacht behoeven op het gebied van voeding en leefstijl. Het volgen van de e-learning moet hen daarbij helpen.

“Ze leren waar ze op moeten letten, wat signalen zijn dat de voedingstoestand verslechtert, wat ze zelf kunnen adviseren en wanneer ze moeten doorverwijzen naar een diëtist. Het leerpad maakt verpleegkundigen alert op het feit dat voeding een belangrijke ondersteunende rol heeft tijdens en na de behandeling”, zegt Sandra Beijer, senior onderzoeker en expert op het gebied van voeding bij IKNL. De e-learning Voeding bij kanker is gratis voor leden van V&VN Oncologie. Niet-leden betalen €30.

Deze nieuwe e-learning is niet de eerste keer dat op deze manier het belang van de juiste voeding voor kankerpatiënten benadrukt wordt. In 2019 ontwikkelde IKNL al een gratis e-learning om verpleegkundigen en diëtisten te ondersteunen in het omgaan met de psychosociale gevolgen van problemen met eten bij mensen met kanker en hun naasten.