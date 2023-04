Eerste Kamer zegt unaniem ‘ja’ tegen Wegiz

De Wegiz werd in september 2022 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens moest de Eerste Kamer nog ‘ja’ of ‘nee’ tegen de wet zeggen. Na onder meer een uitgebreide technische briefing en een slotdebat op dinsdag 11 april 2023, heeft de Eerste Kamer op 19 april de wet ook unaniem goedgekeurd. De Wegiz laat zien dat het de politiek menens is om van databeschikbaarheid in de zorg een topprioriteit te maken. Het doel van de nieuwe wet is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich met name op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling.

Wegiz is mijlpaal

Bianca Rouwenhorst, directeur Directie Informatiebeleid /CIO van VWS en lid van ICT&health redactieraad noemt het definitief aannemen van de wet door de Eerste Kamer een mijlpaal. “We hebben samen met het veld hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en zijn dan ook erg blij dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen. Hier wordt de zorg beter van. Ik verheug me erop samen met het veld de volgende stappen te zetten.”

In de Wegiz staat expliciet dat gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders elektronisch móet verlopen in plaats van via de fax, dvd of op papier. De wet gaat expliciet over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden dus niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren, bepalen de zorgverleners zelf.

Zorg toegankelijk en betaalbaar houden

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) licht toe waarom de nieuwe wet noodzakelijk is: “Er moeten dingen veranderen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De Wegiz is daar een belangrijke stap in. Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren en daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog. Ook wordt de tijd die zorgverleners spenderen aan administratie verminderd en wordt het risico op vermijdbare fouten kleiner. ”

Wegiz in Nationale visie

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg, heeft het ministerie van VWS een inmiddels een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld. Hierin zijn vier soorten gegevensuitwisselingen geprioriteerd: medicatieoverdracht, basisgegevensset zorg, verpleegkundige overdracht en beeldbeschikbaarheid. Hieraan is vanuit het IZA een vijfde gegevensuitwisseling, namelijk die in de Acute Zorg, toegevoegd. De Wegiz is ook al opgenomen in de Nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel, die minister Ernst Kuipers op 6 april 2023 aan de Tweede Kamer presenteerde. Met deze visie wil het ministerie van VWS digitalisering van, en informatievoorziening binnen de zorg, in goede banen leiden.