Eerste operaties uitgevoerd met de Apple Vision Pro

Mixed reality (MR) combineert live opgenomen beelden met augmented en virtuele AV-content. De Apple Vision Pro werd vorig jaar geïntroduceerd en toepassingen voor deze MR-headset zijn al volop in ontwikkeling. Op dit moment is MR nog wel veel minder bekend dan AR en VR, maar dat gaat veranderen. Visionairs en techjournalisten zien MR-brillen en opspeldbare comdevices zelfs als de toekomstige vervanger van de smartphone.

Opereren met de Vision Pro

De eerste operaties met de Vision Pro van Apple lieten niet lang op zich wachten. Amper drie dagen na de lancering van de headset werd het apparaat al in de ok gebruikt door de Amerikaanse neurochirurg Dr. Robert Masson tijdens een aantal wervelreconstructies. Volgens Masson breekt hiermee een nieuw tijdperk aan in de chirurgie, waarin het chirurgisch team zich dankzij het gebruik van mixed reality veel beter zal kunnen oriënteren.

Ook in Groot-Brittannië is de headset al gebruikt tijdens een wervelreconstructie. De ok-verpleegkundige gebruikte de headset om de procedure voor te bereiden, de chirurg te assisteren en de juiste instrumenten aan te geven.

Holografische weergave operatie-instructies

De software die tijdens de operatie op de headset draaide, is afkomstig van het Amerikaanse bedrijf eXeX, dat vergelijkbare programma’s heeft gemaakt voor HoloLens van Microsoft. De software genereert een holografische weergave van de operatie-instructies, zodat verpleegkundigen en technici deze kunnen raadplegen zonder het steriele veld te verlaten. Daarnaast volgt de software de operatie op de voet en wordt gemeten hoe goed de operatie verloopt in vergelijking met eerdere operaties door andere chirurgen. Op die manier verkleint het gebruik van de headset de kans op menselijke fouten en wordt giswerk geëlimineerd.

Verschillende zorgorganisaties over de hele wereld experimenteren al met het gebruik van de Vision Pro binnen allerlei medische vakgebieden. De headset wordt niet alleen getest voor ondersteuning tijdens operaties, maar ook voor gebruik bij radiologie, monitoring van patiënten, medisch onderwijs, therapie en het vroegtijdig opsporen van aandoeningen.

Augmented reality in Nederland

In het Nederlandse ziekenhuis Gelderse Vallei wordt sinds vorig jaar geëxperimenteerd met augmented reality bij het plaatsen van schouderprotheses. Hierbij gebruikt orthopedisch chirurg Alexander Poublon tijdens zijn operaties een bril waarmee een digitaal AR-beeld van het schoudergewricht op de schouder van de patiënt wordt geprojecteerd. Deze innovatieve manier van opereren maakt onderdeel uit van een onderzoek waarbij wordt gekeken of de inzet van AR haalbaar is.

Ook het gebruik van VR-headsets binnen de zorg is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo worden jongeren in ziekenhuis Gelderse Vallei al sinds 2021 met behulp van een VR-bril en -games voorbereid op operaties die ze moeten ondergaan. Een andere mooie toepassing is het gebruik van een 3D-visualisatie van het hart met behulp van een VR-bril ter voorbereiding op een operatie.