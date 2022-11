Eerste ZKN-lid voldoet aan VIPP module 2  

Het programma VIPP5 wordt langzaam maar zeker uitgerold bij zorginstellingen. De regeling bestaat uit drie modules. Module 1 vraagt van zorgorganisaties dat ze digitaal gegevens beschikbaar kunnen stellen aan het PGO van de patiënt. De deadline van die deadline is onlangs, op 30 september 2022, verstreken. In de praktijk heeft ruim twee derde (70%) van de deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken dit gerealiseerd.



Dit betekent dat zo’n 140 van de 198 deelnemende ziekenhuizen, categorale instellingen en klinieken nu dus vindbaar zijn vanuit een PGO. Hiermee is een belangrijke eerste deadline behaald. VIPP 5 deelnemers uit deze categorie die nog geen audit hebben laten afnemen, kunnen dat nog tot dertien weken na de deadline inplannen.

Module 2: uitwisselen gegevens PGO

Met Module 2 kan een instelling gegevens uitwisselen met een patiënt via een PGO. Een patiënt kan vanuit zijn PGO informatie terug sturen naar de instelling. De deadline om dit te realiseren is 30 juni 2023 maar het is Alexander Monro in oktober 2022 dus al gelukt om module 2 als eerst ZKN-lid binnen te halen. In totaal moeten voor het realiseren van module 2 in totaal twee van drie subdoelstellingen worden gehaald.



“Wij hebben gekozen voor de subdoelen ‘vragenlijsten’ en het gebruiken van ‘eHealth’”, vertelt Arnold Vreeker Manager ICT bij het Alexander Monro Ziekenhuis op de website. “Dit sluit goed aan op ons huidige zorgproces, want vanuit ons patiëntenportaal hebben we hier al enige ervaring mee opgedaan. We merken dat dit voor onze patiënten meerwaarde heeft. Door de snelle implementatie van deze VIPP module 2, hebben we nu alle tijd om het principe van de PGO verder uit te dragen.”

5% PGO-norm

Een belangrijk onderdeel voor het succes van PGO’s is, naast de scholing van zorgpersoneel ook het juist informeren van patiënten. En daar is dankzij dit succes nu alle tijd voor. Tevens kan nu nog meer werk gemaakt worden van het binnenhalen van module 3, die vraagt dat een instelling digitaal de BgZ kan uitwisselen met een andere instelling. De deadline is 30 juni 2023.

Ook kan dankzij deze snelle implementatie het Alexander Monro Ziekenhuis nu effectiever werken aan de 5% PGO norm, die ook al op 30 juni 2023 móet worden gehaald. Op dat moment dienen zorginstellingen aan te kunnen tonen dat in een periode van 30 dagen minimaal 5 procent van hun patiënten gegevens heeft opgehaald via een PGO.