EPIC integreert generatieve AI in EPD-software

Epic heeft weliswaar al ervaring met het machine learning toepassingen. Het is echter de eerste keer dat het bedrijf gaat werken aan de integratie van generatieve AI. De samenwerking met Microsoft houdt in dat de EPD-software voorzien gaat worden van generatieve AI-oplossingen van de OpenAI Azure Service van Microsoft, dat op haar beurt gebruik maakt van de GPT-4-mogelijkheden van het taalmodel van OpenAI.

Seth Hain van Epic voorziet een grote toekomst voor het gebruik van generatieve AI in de medische wereld. “AI-oplossingen als ChatGPT hebben veel potentie. Vooral als het wordt geïntegreerd in workflows om de productiviteit van artsen in de onderzoeksruimte, mensen in de backoffice vooraf te verhogen”, aldus de senior vice-president voor R&D van Epic.

Twee generatieve AI-oplosingen

In eerste instantie worden voor het Epic systeem twee generatieve AI-oplossingen ontwikkeld. De eerste betreft het toepassen van generatieve AI voor het formuleren van een conceptantwoord voor de In Basket communicatiesoftware van Epic. Daar posten artsen berichten (en antwoorden op vragen) voor patiënten.

Inmiddels wordt deze oplossing al door een aantal Amerikaanse klanten van Epic, waaronder UC San Diego Health, in de praktijk gebruikt. Binnenkort wordt de ‘ChatGPT-oplossing’ ook uitgerold bij Stanford Health Care in Californië. Epic verwacht dat deze oplossing binnen enkele weken tot maanden breed beschikbaar komt, zonder een specifieke datum of deadline te noemen.

Bij de tweede oplossing wordt generatieve AI ingezet om aanbevelingen te verkrijgen van Epic’s Slicer Dicer datavisualisatietool. Doorgaans moeten gebruikers specifieke zoekopdrachten naar gegevens zelf aanpassen. Met de generatieve AI-mogelijkheden kunnen gebruikers iets typen en zal het systeem automatisch verschillende opties aanbevelen. Deze oplossing is nog in ontwikkeling en komt, als alles volgens planning verloopt, later dit jaar beschikbaar.

Meerwaarde ChatGPT voor de zorg

Dat generatieve AI-oplossingen een meerwaarde kunnen bieden voor de gezondheidszorg is reeds bekend, om niet te zeggen dat de mogelijkheden grenzeloos zijn. In ICT&health editie 1 van dit jaar zette redactieraadslid Bart Collet een aantal mogelijkheden op een rij.

In dat artikel beschreef hij ook de optie dat de gezondheidszorg met behulp van AI-oplossingen als ChatGPT 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is om vragen te beantwoorden of advies te geven. Dat is precies ook wat de eerste generatieve AI-oplossing van Epic en Microsoft behelst.