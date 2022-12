Ernstig hartfalen thuis behandelen

Bij hartfalen ervaren de meeste mensen lichamelijke klachten zoals vocht in de benen, kortademigheid en vermoeidheid. Al enige tijd werken de afdeling Hartziekten van het LUMC, zorgorganisatie Marente en Zorggroep Katwijk (huisartsen) nauw samen om intensieve zorg aan patiënten met ernstig hartfalen thuis vorm te geven. De behandeling wordt in eerste instantie aangeboden in de gemeente Katwijk en Leiden.

The Box

Patiënten kunnen bijvoorbeeld thuis een infuus krijgen en worden uitgerust met The Box, een kartonnen doos met daarin een bloeddrukmeter, weegschaal en een app. Met die middelen kan een patiënt zijn of haar eigen gezondheid nauwgezet in de gaten houden. Mooi is dat de zorgverlener een digitaal seintje krijgt op het moment er iets niet in orde is. Op de website van LUMC spreken de zorgaanbieders de verwachting uit dat ‘patiënten met hartfalen met de nieuwe gespecialiseerde thuisbehandeling langer de juiste behandeling in de eigen thuissituatie kunnen krijgen. Daardoor zal de kwaliteit van leven verbeteren en het aantal patiënten op de spoedeisende hulp of het aantal ziekenhuisopnames afnemen.’

Thuis met ernstig hartfalen

Met behulp de inzet van een verpleegkundig specialist en de nodige technologie, kunnen patiënten met ernstig hartfalen nu dus thuis worden behandeld en is een ziekenhuisopname vaak niet nodig. De thuisbehandeling is mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Op deze wijze kunnen patiënten thuis herstellen met dezelfde kwaliteit van zorg als in het ziekenhuis. De cardioloog of huisarts en een verpleegkundig specialist cardiologie van Marente begeleiden de patiënten hierbij.

Thuismonitoring is trending

Het is absoluut een trend om ziekenhuiszorg met slimme monitoring zoveel mogelijk thuis te brengen. Dat is niet alleen fijn voor de patiënt, maar verhoogt ook de capaciteit in het ziekenhuis: een win-winsituatie dus. Dankzij nieuwe technieken en data-analyse is er op dit front steeds meer mogelijk. Naast thuismonitoring van hartfalen wordt er op diverse plaatsen hard gewerkt aan een zo vroeg mogelijke diagnose van hartfalen en wordt ingezet op preventie.

Het HagaZiekenhuis zette bijvoorbeeld, samen met Fitbit en de Google Cloud en grote nieuwe stap op weg naar het laagdrempelig verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gezondheidsdata, met als doel om hartfalen te identificeren voordat de eerste symptomen zich uiten. Een vroegtijdige diagnose is namelijk cruciaal voor het behandelen van hartfalen en daarmee het voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen zoals hartinfarcten.