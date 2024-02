FDA keurt AI-huidkankersensor goed voor klinisch gebruik

De toenemende prevalentie van huidkanker onderstreept het belang van vroege detectie. In Nederland alleen al waren er in 2022 al ongeveer 23.300 diagnosen huidkanker en dat aantal groeit. Wereldwijd gaat het zelfs om miljoenen gevallen per jaar. Zeker is dat een tijdige, precieze en pragmatische diagnose van huidkanker de behandelingsresultaten aanzienlijk kan verbeteren. Bij huidkanker is het namelijk zo dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter de behandelopties in de praktijk zijn.

Non-invasief en pijnloos

Traditioneel vereist de diagnose van huidkanker gespecialiseerde expertise en vaak een invasieve biopsie, die patiënten niet prettig vinden. Het nieuwe apparaatje werkt echter op een non-invasieve manier en scant de huid pijnloos. De slimme sensor gebruikt een geavanceerd AI-algoritme om lichtreflecties van de huid te analyseren. Het onderscheidt kwaadaardige van goedaardige laesies op basis van lichtpatronen en is getraind op duizenden huidlaesie-spectra om huidkanker snel en nauwkeurig te herkennen.

Dermasensor helpt bij diagnose huidkanker

Het nieuwe apparaat heeft in klinische proeven een gevoeligheid van 96% laten zien bij het opsporen van kanker. En dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van de 83% gevoeligheid bij diagnoses door huisartsen. Het handzame apparaat toonde zich met name bijzonder gevoelig voor basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom (98% en 99%, respectievelijk) en had – met 88% – iets meer moeite met het herkennen van een melanoom.

Stanford-app

Naast dit slimme AI-gestuurde apparaatje, dat met name bedoeld is om huisartsen te ondersteunen, is er ook een andere innovatie op de markt, te weten de Stanford-app. Deze heeft een ander doel dan de dermasensor en is ontworpen voor ouderen die mogelijk minder toegang hebben tot dermatologische zorg. Gebruikers kunnen met hun smartphone foto’s maken van verdachte huidplekjes en deze direct voor een evaluatie naar een dermatoloog sturen. Hoewel het een krachtig hulpmiddel is, vereist het correct gebruik van de app een zekere technische vaardigheid voor het maken van kwalitatief goede foto’s. Om die reden hebben de ontwikkelaars, Skinio, een gedetailleerde handleiding gecreëerd om gebruikers te helpen bij dit proces.

Innovaties rond huidkanker

Goed nieuws voor patiënten is dat er de afgelopen jaren nog veel meer innovaties waren met betrekking tot huidkanker. Het Erasmus MC Kanker Instituut heeft bijvoorbeeld recentelijk een online risicocalculator ontwikkeld, die het verloop van cutaan plaveiselcelcarcinoom kan voorspellen. Verder heeft een studie bij Maastricht UMC+, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis, geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe, minder belastende huidscantechnologie, bekend als optische coherentietomografie (OCT), die net als de genoemde dermasensor een snellere controle op huidkanker mogelijk maakt.