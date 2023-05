Feedbackbericht van SEH naar ambulance

Voorheen ontbrak het volgens ambulanceverpleegkundige Gaby aan een structurele terugkoppeling van de spoedeisende hulp op de door ambulanceverpleegkundigen waarschijnlijkheidsdiagnose.

“Af en toe ontvingen we achteraf telefonische feedback. Aangezien we als ambulancedienst al verschillende informatie digitaal uitwisselden met het St. Jansdal, vroegen we ons af waarom we dat niet deden met de feedbackbericht. Nu ontvangen we digitale feedback van de spoedeisende hulp, waardoor we vaker kunnen controleren hoe onze waarschijnlijkheidsdiagnose overeenkomt met de uiteindelijke diagnose op de SEH. We kunnen hier zelf op reflecteren: Was de gestelde diagnose juist? Hebben we juist gehandeld? Of simpelweg, hoe is het met de patiënt gegaan?”

Digitaal versturen van feedbackbericht

Het proces van telefonische terugkoppeling kostte extra tijd en zorgde soms voor spanningen rondom wet- en regelgeving voor spoedeisende hulp artsen en verpleegkundigen. Met de introductie van het gekwalificeerde digitale feedbackbericht is dit nu veranderd.

Spoedeisende hulp arts Jacqueline legt uit: “Tijdens een dienst kregen we veel telefoontjes, wat tijdrovend en verstorend was. Soms belden ambulances om bijzondere gevallen te bespreken of om de diagnose te weten. Nu wordt onze diagnose na afloop naar het informatiesysteem van de ambulance gestuurd, en als deze afwijkt van de werkdiagnose van de ambulance, kunnen we daar een toelichting op geven. Zo kunnen ambulanceprofessionals leren van de patiënten die ze behandelen.”

Administratief voordeel

Naast het waardevolle aspect van structurele feedback, brengt het feedbackbericht ook een belangrijk administratief voordeel met zich mee: het helpt de ambulancepersoneel bij het identificeren van de patiënt. Het feedbackbericht bevat namelijk het BSN (Burgerservicenummer) van de patiënt. Op deze manier voorkomen we dat we onze kosten niet kunnen declareren als het BSN niet correct of niet mondeling of schriftelijk wordt doorgegeven.

Wie ook aan de slag wil met het feedbackbericht of meer informatie wenst, kan contact opnemen via Metspoedbeschikbaar of door het sturen van een e-mail naar info@metspoedbeschikbaar.nl!

Met spoed beschikbaar

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ werd gestart in 2020. In april 2021 werd in de regio Zuidwest-Nederland een koploperproject gelanceerd om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg te verbeteren. Dit project richt zich specifiek op de uitwisseling tussen de Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de Spoedeisende hulp (SEH) afdelingen van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC.

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ faciliteert tot 1 juli 2023 de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de acute zorg. Door een verbeterde gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, wat resulteert in snellere en passende zorg voor de patiënt. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een gezamenlijk initiatief van landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz.