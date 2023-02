Digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg

In een interview met Sibel Buabeng-Atmaca deelt zij met het programma ‘Met spoed beschikbaar’ dat ze voorheen eigenlijk weinig op had met techniek. “Onbekend maakt onbemind. Als je niet weet wat je aan digitale gegevensuitwisseling hebt en hoe het kan bijdragen aan de zorg voor jouw patiënt, dan kun je sceptisch worden. Ik zat bijvoorbeeld niet te wachten op extra klikjes of werkzaamheden.”

Inmiddels denkt Buabeng-Atmaca er heel anders over en vertelt zij enthousiast hoe zij digitale gegevensuitwisseling is gaan waarderen. Buabeng-Atmaca, is internist, allergoloog, klinisch immunoloog en supervisor interne geneeskunde op de spoedeisende hulp bij het Reinier de Graaf Gasthuis. Zij heeft de voordelen van digitale gegevensuitwisseling inmiddels volop in de praktijk ervaren. Voor ze bij het Reinier de Graaf ziekenhuis kwam werken, had ze nooit met de digitale vooraankondiging gewerkt.

Voor aankomst patiënt geïnformeerd

“Ik kende in HiX het routing scherm van de SEH waar je kunt zien waar alle patiënten liggen en waar je patiënten kunt aanmelden. Bovenin zag ik ineens een veld staan voor de ambulance. Als je dat scherm opent, zie je welke patiënten naar de spoedeisende hulp onderweg zijn”, gaat Buabeng-Atmaca verder.

De vooraankondiging vindt ze bijzonder waardevol omdat collega’s, voordat de ambulance arriveert, goed geïnformeerd kunnen worden over de toestand van de patiënt. Is vooraf door de digitale gegevensuitwisseling al bekend dat de patiënt een lage bloeddruk heeft, dan kan er van te voren al worden gezorgd dat bijvoorbeeld de knijpzakken klaarliggen.

Snel het juiste patiëntendossier

Met name bij ernstig zieke patiënten is dit heel handig wanneer het patiëntendossier erbij gehaald kan worden wanneer de ambulance onderweg is naar het ziekenhuis waar de patiënt bekend is. Er kan dan alvast gekeken worden wat hij of zij aan medicatie gebruikt, wat de voorgeschiedenis is en of de patiënt bijvoorbeeld al dan niet nog gereanimeerd wil worden.

“Bij een patiënt van wie we weten dat hij niet meer gereanimeerd wil worden, kan dat op tijd gezien worden door de dienstdoende arts op de spoedeisende hulp. Zulke informatie is cruciaal bij het maken van een behandelplan.”

Gerichtere vragen stellen

Door de digitale gegevensuitwisseling kan de ambulancebroeder veel gerichter vragen stellen. Voorheen, zo vertelt Buabeng-Atmaca, was ze vooral bezig met luisteren naar de ambulancebroeder wanneer de patiënt naar binnengereden werd. Nu is het zo dat door de digitale vooraankondiging die in het informatiesysteem van de spoedeisende hulp verschijnt, ook belangrijke medische informatie uit de ambulance gedeeld wordt met de spoedeisende hulp. Hierdoor zegt zij veel gerichter te kunnen communiceren en heeft ze meer tijd om patiënten te observeren. Voor zorgprofessionals is hun klinische blik immers erg belangrijk.

“Als ik mij niet volledig hoef te focussen op wat de ambulancebroeder vertelt, kan ik mij meer richten op de patiënt en wat ik aan hem zie. Zo kan ik sneller de juiste conclusies trekken en goede zorg bieden.”

Programma ‘Met spoed beschikbaar’

Digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorg maakte in de regio Zuidwest-Nederland in april 2021 zijn opwachting met een eerste koploperproject om de digitale gegevensuitwisseling te verbeteren tussen de Ambulance Rotterdam-Rijnmond en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) van het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC. Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ ging van start in 2020.

Voor zorgaanbieders en de leveranciers van hun informatiesystemen is het tot 1 juli mogelijk om vanuit het programma ‘Met spoed beschikbaar’ ondersteuning te krijgen om ‘het papiertje’ te vervangen door een digitaal bericht. Voor hulp of vragen kan gemaild worden naar: info@metspoedbeschikbaar.nl