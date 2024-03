Fieldlab voor beeldgestuurde behandelingen

De samenwerking van Philips en het UMC Utrecht moet ervoor zorgen dat er minder belastende behandelingen voor de patiënt worden bedacht. Die behandelingen moeten bijdragen aan een duurzamer zorgstelsel. “Wij hebben in het UMC Utrecht veel expertise op het gebied van beeldgestuurde behandelingen, met name voor kanker. We gebruiken beeldvormende apparatuur zoals MRI, CT, röntgen en echo om de tumoren heel precies in kaart te brengen”, vertelt Nico van den Berg, hoogleraar computational imaging in het UMC Utrecht.

Beeldgestuurde behandelingen

Beeldgestuurd behandelen betekent dat patiënten gerichter en op een minder invasieve manier kunnen worden geholpen. Beeldgestuurd behandelen wordt daarom ook wel ‘opereren zonder snijden’ genoemd. Deze behandeling is aanzienlijk minder belastend voor patiënten en ze hoeven ook minder vaak te worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit type behandelingen wordt vooral toegepast bij kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen.

Volgens het UMC Utrecht zijn beeldgestuurde technieken een belangrijke oplossing voor het personeelstekort en de hoge zorgkosten. Bij beeldgestuurde behandelingen hoeft er minder te worden geopereerd of in sommige gevallen helemaal niet. Het legt daarmee minder beslag op de OK’s en de IC’s, die nodig zoals bij reguliere chirurgische behandelingen.

Ook vinden de beeldgestuurde behandelingen poliklinisch plaats, zodat een dagopname of een kort bezoek aan het ziekenhuis voor patiënten voldoende is. Veel voordelen voor de patiënten. Er kunnen op die manier meer patiënten in minder tijd worden geholpen. En het zorgpersoneel ervaart minder druk omdat er minder patiënten hoeven worden opgenomen.

AI en data

Een ander aandachtspunt van het fieldlab is om ervoor te zorgen dat data en AI behandelingen beter gaan ondersteunen. De onderzoekers willen hierbij met behulp van AI de grote hoeveelheid beschikbare patiëntendata uit klinische studies sneller doorgronden, evalueren op kwaliteit en gebruiken voor effectievere, breed inzetbare zorg.

“Ik ben enorm trots dat we in dit fieldlab voortbouwen op de jarenlange succesvolle samenwerking met UMC Utrecht op het gebied van MRI en ook een nieuwe stap zetten op het gebeid van data en AI om de zorg te verbeteren”, zegt Ruud Zwerink, Business Leader MR bij Philips.

Philips werkt ook aan AI-oplossingen bij het maken van MRI’s bij prostaatonderzoek. Eind vorig jaar is Philips daarom gaan samenwerken met Quibim. De partijen werken samen aan een geïntegreerde oplossing met de op AI gebaseerde QP-Prostate-software van Quibim.