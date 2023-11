Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek

AI-oplossingen voor MRI

Samen met Quibim gaat werken aan een geïntegreerde oplossing met de op AI gebaseerde QP-Prostate-software van Quibim. Doel van de samenwerking is het automatiseren van real-time prostaatsegmentatie in MR-beelden, betekenisvolle kwantitatieve inzichten te genereren en de rapportage van MRI-prostaatonderzoek te standaardiseren. Philips maakt al gebruik van AI-technologie in MRI scanners. Een goed voorbeeld is de MR SmartSpeed-beeldreconstructie software, die helpt bij het opbouwen van klinisch vertrouwen met een tot 65 procent hogere resolutie van beelden.

De oplossing die ontwikkeld wordt, zal, gecombineerd met de op AI gebaseerde MR-beeldvormingstechnieken van Philips, artsen voorzien van de snelheid en precisie die nodig zijn om zorg te bieden aan het groeiend aantal patiënten dat MRI-onderzoeken nodig heeft. Zo kan het diagnostische vertrouwen worden vergroot, de gepersonaliseerde behandeling verbeterd en kunnen betere resultaten worden bereikt.

MRI waardevol voor prostaatonderzoek

Jaarlijks krijgen in Nederland ruim 14.000 mannen de diagnose prostaatkanker. Het vroeg diagnosticeren van deze vorm van kanker is van groot belang voor de kans op genezing en overleven. Op dit moment is een vroege diagnose afhankelijk van een bloedtest voor prostaatspecifiek antigeen (PSA). Die tests hebben echter een slechte specificiteit voor klinisch significante kanker. Dat kan dan weer leiden tot veel valse positieven en overdiagnose van prostaatkanker. Daardoor worden vaak onnodig, pijnlijke, biopsieën uitgevoerd die behalve pijnlijk ook stressvol zijn voor de patiënt.

Onderzoek heeft aangetoond dat prostaatonderzoek met een MRI-scan, ondanks dat die duurder en tijdrovender zijn, waardevol kunnen zijn als een triage-instrument om biopsiebeslissingen te begeleiden. Daarnaast is het ook een waardevol diagnostisch hulpmiddel om de behandelplanning en gepersonaliseerde therapie te helpen bepalen, onafhankelijk van PSA-testen.

Samenwerking uitbreiden

Philips en Quibim willen hun samenwerking uiteindelijk verder uitbreiden zodat deze technologie ook kan gaan bijdragen aan de aanpak en diagnostiek van andere vormen van kanker. “Deze samenwerking met Quibim is een voorbeeld van onze inspanningen om een AI-ecosysteem te bouwen voor ons portfolio van beeldvormende systemen om aandoeningen zoals kanker eerder te helpen detecteren, het aantal nauwkeurige ‘first-time-right’-diagnoses te verbeteren en de verrichtingen in het ziekenhuis te stroomlijnen om betere zorg te kunnen bieden tegen lagere kosten”, zegt Ruud Zwerink, General Manager MR bij Philips.

“De samenwerking, waaronder de snelle MR-beeldvorming van Philips en de QP-Prostate-software van Quibim, heeft tot doel de snelheid en het diagnostische vertrouwen te bieden om alle verschillende stappen in een geïntegreerde workflow voor diagnose, behandeling en therapiebeoordeling te ondersteunen. De komende versie van ons laesiedetectie-algoritme zal de mogelijkheden van MRI als gamechanger bij de screening op prostaatkanker verder uitbreiden [6]”, aldus Angel Alberich-Bayarri, CEO van Quibim.

De MR-oplossingen van Philips en de QP-Prostate-software van Quibim worden gedemonstreerd in de Philips-stand (#6730) en de Quibim-stand (#6336) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA 2023, 26-29 november, Chicago, VS). Voor meer informatie, bezoek Philips op RSNA 2023.