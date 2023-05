Financiering toekomstige continue biosensorplatform

Met de verkregen financiering zal Sensible Healthcare Systems het minimaal invasieve continue biosensorplatform verder ontwikkelen en op de markt brengen. In eerste instantie ligt de focus op de diabeteszorgmarkt met de introductie van een Continuous Glucose Monitoring (CGM)-sensor. Deze markt biedt aanzienlijk verbeteringspotentieel, aangezien zowel bestaande als toekomstige CGM-sensoren fundamentele beperkingen hebben. Deze voorkomen dat gebruikers het volledige potentieel ervan kunnen benutten. Sensible streeft ernaar om met hun platform deze beperkingen te overwinnen en gebruikers een betere ervaring en resultaten te bieden.

Glucosewaarden

Dankzij digitalisering kunnen mensen met diabetes beter ondersteund worden. Onderzoekers van Penn State hebben een innovatieve wearable ontwikkeld die naar verwachting in de toekomst in staat zal zijn om continue glucosewaarden te meten zonder dat er geprikt hoeft te worden. Deze draagbare technologie wordt op de arm bevestigd en registreert de glucosewaarden via het zweet van de diabetespatiënt.

Geavanceerde biosensoren en snelle testmethoden spelen een belangrijke rol in de voorbereiding tegen toekomstige pandemieën. Het gebruik van biosensoren biedt diverse voordelen, waaronder snelheid, gevoeligheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en kosteneffectiviteit. Deze technologieën dragen in aanzienlijke mate bij aan de verbetering van de voorbereidingsmaatregelen.

Biosensorplatform

Sensible stelt zich ten doel om zeer schaalbare en kosteneffectieve biosensoren te ontwikkelen. Dit met behoud van top-of-marketnauwkeurigheid en het toevoegen van nieuwe functies met dringende marktbehoeften. De sensoren van Sensible maken gebruik van een ontwerp met een micronaald die aanzienlijk kleiner is (40x kleiner) dan de sensoren die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

Bovendien werken de sensoren met een open data-architectuur, waardoor gebruikers de vrijheid hebben om de sensor te combineren met elke behandelingsoplossing die zij verkiezen. Sensible is momenteel bezig met het valideren van haar glucosesensor. Voor later dit jaar is er een middelgrote klinische studie gepland waarin mensen met diabetes de sensor kunnen testen. Hiermee willen ze de effectiviteit en nauwkeurigheid van de sensor verder evalueren en optimaliseren.

Samenwerking

Het Sensible-team, laat weten verheugd te zijn over de expertise en betrokkenheid die deze groep investeerders al heeft laten zien. Zij kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken om hun doel te versnellen om waardevol en continu inzicht in de eigen biologie toegankelijk te maken voor mensen over de hele wereld.

“Als Glass Frog Ventures-groep zijn we onder de indruk van Sensible Healthcare’s innovatieve aanpak van biosensing en het potentieel om daadwerkelijk het leven van patiënten te beïnvloeden. We waarderen wat het Sensible-team tot nu toe heeft bereikt. De gepatenteerde technologie heeft veelbelovende mogelijkheden om een bredere toepassing van CGM-sensoren mogelijk te maken en het leven van mensen met diabetes verder te verbeteren”, zegt Ronald Loggers namens Glass Frog Ventures.

Anne van Laarhoven van het Graduate Entrepreneur zegt verheugd te zijn om deel te nemen aan de pre-seed financieringsronde van Sensible Healthcare Systems. Ze ondersteunen de missie van Sensible om een revolutie teweeg te brengen in de diabeteszorg met hun innovatieve biosensing-platform. De potentiële impact van het ontwerp van Sensible, met één micronaald en open data-architectuur, wordt als significant gezien. Er zijn dan ook worden uitgekeken naar de resultaten van de komende klinische onderzoeken van Sensible.