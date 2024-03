Fototherapie voor baby’s in thuissituatie krijgt schaalgrootte

Vanaf deze maand kunnen pasgeboren baby’s met geelzucht thuis bij Salland behandeld worden met een ‘bilicocoon’, een soort matje/cocon dat blauw licht afgeeft. Die fototherapie helpt de baby met het afbreken van de te hoge waarde van bilirubine, de stof die zorgt voor de gele kleur van de huid. Dat baby’s na de geboorte wat geler zijn, is niet heel vreemd. Die gele kleur bij pasgeborenen ontstaat door normale afbraak van rode bloedcellen. De afvalstoffen worden verwerkt door de lever en verder uitgescheiden via de darm en nieren. De gele kleur verdwijnt dan vanzelf. Als de waarde echter te hoog blijft, moet de lever geholpen worden om schade te voorkomen en dat gebeurt dan vervolgens met behulp van speciale fototherapie.

Zorg dichtbij

Een paar jaar geleden moest dit eigenlijk nog vrijwel altijd in het ziekenhuis gebeuren, maar de afgelopen twee jaar is lichttherapie dus ook steeds beter thuis mogelijk. Die aanpak blijkt voor zowel ouders en baby’s praktischer en minder stresserend. Onder meer LUMC en Alrijne Ziekenhuis hadden al eerder zogeheten Bilicoons (een soort slaapzakje dat blauw licht afgeeft, red.) aangeschaft. In augustus 2023 volgde het Moeder en Kind Centrum van Reinier de Graag door ook drie exemplaren aan te schaffen. En nu volgt dus ook Salland met de inzet van thuisbehandeling van baby’s met geelzucht.

Deze fototherapie thuis is een goed voorbeeld van het principe ‘zorg dichtbij’ zoals dat expliciet in het IZA wordt aanbevolen. Om de oplopende zorgkosten zoveel mogelijk te beperken en de zorg voor iedereen toegankelijk te houden, wordt op veel plaatsen gekeken naar het voorkomen, het verplaatsen en het vervangen van zorg.

Fototherapie thuis wérkt

Angeline Verbrugge was betrokken bij de recente introductie van deze behandelmethode bij Salland en vertelt: “Fototherapie thuis is een project waarbij waardegedreven zorg centraal staat. We hebben met een werkgroep de afgelopen periode hard gewerkt aan de organisatie en implementatie ervan. Het project wordt ondersteund door de TREAT jaundice@home studie. Dit is een studie vanuit het Erasmus MC, in samenwerking me het UMC Groningen, waar wordt onderzocht hoe fototherapie thuis het beste georganiseerd kan worden. De therapie is inmiddels zo goed ontwikkeld, dat er toestemming is om thuis de behandeling te doen.”