Thuisbehandeling bij baby’s met geelzucht in LUMC

Voorheen werd een behandeling tegen geelzucht altijd in het ziekenhuis gegeven, maar dit kan nu ook via een zogeheten ‘bilicocoon’ thuis. De bilicocoon is een soort slaapzakje dat blauw licht afgeeft. De ouders krijgen in het ziekenhuis duidelijke instructie hoe ze de bilicocoon moeten gebruiken. Tijdens de behandeling worden ze thuis ondersteund door de eerstelijns verloskundige en de kraamverzorgende. Deze staan in nauw contact met de kinderarts van het LUMC of Alrijne.

Blauw licht tegen geelzucht

Geelzucht (hyperbilirubinemie) komt veel voor bij pasgeborenen en komt door een te hoog gehalte aan bilirubine in het bloed. Het blauwe licht dat bij fototherapie wordt gegeven helpt om het hoge gehalte aan bilirubine in het bloed af te breken. Normaal gesproken wordt het bilirubine uit het bloed afgebroken door de lever en uitgescheiden met de ontlasting. Maar omdat bij pasgeboren baby’s de lever nog onrijp is, werkt dit proces nog niet optimaal. Hierdoor blijft de bilirubine in het bloed en krijgt een baby de gele kleur.

Fototherapie thuis

Het LUMC en Alrijne hebben afspraken over fototherapie thuis gemaakt met de regionale verloskundige coöperatie (LEO) en kraamzorgorganisaties in de regio. Die afspraken gaan over kwaliteit, rollen en verantwoordelijkheden. Fototherapie thuis is een project dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgave om de zorg toegankelijk een betaalbaar te houden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Principe van zorg dichtbij

Elders in het land wordt ook deze vorm van thuisbehandeling aangeboden. Een voorbeeld hiervan is het Moeder en Kind Centrum van Reinier de Graaf. Daar hebben ze in een klein half jaar geleden drie bilicocoons aangeschaft waardoor baby’s met geelzucht thuis kunnen worden behandeld. In de zomer is ook het IJsselland Ziekenhuis met de thuisbehandeling voor baby’s met geelzucht gestart. Deze lichttherapie thuis is een goed voorbeeld van het principe ‘zorg dichtbij’ dat in meerdere plaatsen in Nederland wordt ingezet.