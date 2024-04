Ga in gesprek met het MUMC+ tijdens de ICT&health World Conference

“Het is helaas geen nieuws meer dat we tegen de grenzen van ons zorgstelsel aanlopen. We zullen dan ook om een andere manier naar de toekomst van de zorg moeten kijken. Digitale innovatie, slimme zorgconcepten en effectief gebruik van data bieden ongekende mogelijkheden om de zorg toegankelijk te houden”, aldus Mertens, bestuurder van het MUMC+. “Als universitair medisch centrum is het ook onze plicht om daar aan te werken, maar we doen dat natuurlijk niet alleen. Samenwerking is meer dan ooit het devies. Deze conferentie, die nota bene plaats vindt in onze ‘achtertuin’, biedt de ideale gelegenheid om met elkaar het gesprek te voeren, van elkaar te leren en inspiratie op te doen om écht het verschil te gaan maken. De ICT&health World Conference biedt hier een uitgelezen kans voor!”

Creatieve geesten

Mertens geeft aan dat het niet louter om de innovatie en de technologie gaat. “Het gaat om de creatieve geesten die slimme oplossingen bedenken en de zorgprofessionals die er in de dagelijkse praktijk mee moeten werken. We laten hen aan het woord om ervaringen uit de praktijk te delen. Zowel op het gebied van patiëntenzorg, als op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, preventie en binnen de opleiding van de nieuwe generatie professionals. We delen onze visie op digitale zorg en het gebruik van data en gegevensuitwisseling. Natuurlijk spreken we graag over kansen die (digitale) innovatie ons biedt, maar we willen tijdens het congres ook graag met elkaar het gesprek voeren over obstakels en risico’s waar we in de praktijk tegen aanlopen.”

In gesprek met MUMC+!

De MUMC+ bestuurder is heel helder in wat ze willen ‘halen en brengen’ in mei. “Wij willen graag onze opgedane kennis en ervaringen delen. Zo niet nog liever willen wij vooral ook met de congresbezoekers in gesprek. Om te leren van ieders dagelijkse praktijk en inzichten. Dat maakt dat we een echte win-win creëren. Voor ons is het een geslaagd congres als we met nieuwe ideeën terug gaan naar ons eigen UMC en anderen ook geïnspireerd huiswaarts laten keren. Laat het dan ook een uitnodiging zijn om ons vooral op te zoeken.”