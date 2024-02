Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid

De interesse in persoonlijke wearables die de gezondheid in de gaten houden groeit razendsnel. De smartphone wordt hierbij vaak ingezet, maar er zijn ook steeds meer andere opties zoals een fitbit met AI die bijvoorbeeld het hart en de bloeddruk kan monitoren. En nu komt dus op korte termijn de hightech ring van Samsung op de markt. Een ander merk dat op dit gebied opvalt, is de Oura Ring, die vergelijkbare gezondheidsmonitoringfuncties biedt. De introductie van de Galaxy Ring door Samsung voegt zich bij deze trend waarbij geavanceerde technologie verpakt wordt in een sieraad.

Sieraad uitgerust met hightech

De nieuwe ring onderscheidt zich niet alleen door zijn functionaliteit, maar ook door zijn uiterlijk. Hij wordt straks beschikbaar gesteld in platinum zilver, keramisch zwart en goud. Het is kortom een sieraad dat gezondheidsinzichten levert. Samsung zet zich met deze innovatie in voor een geïntegreerde gezondheidservaring. Dat blijkt onder meer uit de samenwerking met Natural Cycles en de integratie van de Galaxy Ring in het Samsung Health ecosysteem. De ring speelt ook een sleutelrol bij het nieuwe My Vitality Score-systeem. Dit systeem biedt gebruikers een overzicht door verschillende gezondheidsfactoren, zoals slaap, activiteit, rusthartslag en de variabiliteit in de hartslag, te combineren.

Ring geeft inzicht in gezondheid

In een speciale editorial rond de introductie van deze wearable zet Dr. Hon Pak Samsungs visie op digitale gezondheid uiteen. Hij legt de nadruk op het verenigen van gefragmenteerde gezondheidsdata binnen één platform: Samsung Health. Met geavanceerde sensortechnologie en AI biedt Samsung de gebruikers meer inzicht in hun eigen gezondheid. Deze aanpak wordt ondersteund door een groot aantal andere verbonden apparaten, waarbij veiligheid en privacy gewaarborgd blijven dankzij het Samsung Knox-beveiligingsplatform. De Galaxy Ring voorziet gebruikers van gedetailleerde data over hun gezondheid maar is dus ook ingebed in een uitgebreider ecosysteem van zorg en welzijn. Met functies gericht op slaapkwaliteit, zoals de slaapapneu-detectie die recent goedkeuring kreeg van de US FDA, positioneert Samsung de Galaxy Ring ook als een wearable die kan helpen bij preventie.