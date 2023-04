“Wij zijn net als veel collega’s een samenwerkingsorganisatie, ontstaan vanuit zorgaanbieders zelf die samen zaken op gebied van gegevensuitwisseling wilden oppakken”, stelt Hodes. “Ik kreeg in 2011 in dat kader de vraag om GERRIT om te vormen tot een organisatie die veelzijdiger was dan alleen het beheer van het Edifact-netwerk voor zorgverleners in Friesland. In eerste instantie was GERRIT bovendien alleen actief in Friesland. In 2011 kwam Groningen erbij en in 2015 werd GERRIT ook actief als RSO voor Drenthe.”

Vroeg met beeldbeschikbaarheid

Noord-Nederland was volgens Hodes een van de eerste regio’s die echt aan beeldbeschikbaarheid deed. In 2014 was alles al technisch gereed. Daarna is via convenanten tussen de betrokken ziekenhuizen geregeld hoe de uitwisseling in de praktijk zou verlopen. Daarvoor moesten alle processen op de helling.

Hodes hierover: “In twee jaar tijd is de dvd als drager van beelden uitgefaseerd in alle werksituaties. In 2016 werd er in Noord-Nederland geen dvd meer verstuurd. Sindsdien is er regiobreed digitale beschikbaarheid van beelden en sinds 2019/2020 ook voor de bijbehorende verslagen. Dat is verdergaand dan aanvragen en uitwisselen, iedere behandelaar kan relevante beelden en verslagen nu inzien of ophalen. Inmiddels stellen enkele ziekenhuizen ook (complete) patiëntsamenvattingen beschikbaar.”

Samenwerking met Philips

Kortom, GERRIT is op steeds meer gebieden voor steeds meer organisaties actief. Voor XDS-NN (XDS Noord-Nederland) leunt de regio al langere tijd op technologie van Philips. Deze aanbieder van gezondheidstechnologie levert al vanaf het begin het softwarematige deel van de XDS-infrastructuur.

De XDS-NN infrastructuur omvat inmiddels ruim 3,5 miljoen studies en bijna 2 miljoen documenten en verslagen van de noordelijke patiënten. In samenwerking met Philips zijn koppelingen ontwikkeld tussen XDS-NN en andere XDS infrastructuren. Die zorgen ervoor dat op termijn alle ziekenhuizen uit Noord-Nederland met ziekenhuizen van andere XDS-infrastructuren in andere regio’s kunnen uitwisselen. Daardoor wordt de zorg voor patiënten beter en eenvoudiger. Daarnaast bespaart het veel geld en ongemak omdat onderzoeken in andere ziekenhuizen niet herhaald hoeven te worden.

Nieuwe stappen

Met Philips wil GERRIT de komende vier jaar – de duur van de overeenkomst – nieuwe stappen zetten, benadrukt Hodes. Alle elementen staan in het vierjarig programmaplan ‘Data delen Medisch Specialistische Zorg Noord-Nederland’. Intern wordt het programmaplan XDS-NN+ genoemd, omdat het om veel meer dan alleen beelduitwisseling via XDS gaat, namelijk elke vorm van informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorgaanbieders.

Lees het hele diepte-interview met Wim Hodes van GERRIT in ICT&health 2, die vanaf 13 april verschijnt.