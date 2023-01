GHZ krijgt operatiekamer van de toekomst

“Hart- en vaatchirurgie zijn sterk veranderd de afgelopen jaren. Steeds vaker worden patiënten via de slagaderen in de lies geopereerd in plaats van een grote ‘open’ operatie. Nu vindt het radiologische onderzoek en de operatie vaak nog los van elkaar plaats”, vertelt vaatchirurg Waasdorp. “In een hybride operatiekamer staan de interventieradioloog, de (vaat)chirurg en het OK-team samen aan de operatietafel. De patiënt hoeft dus maar één operatie te ondergaan.”

Sneller herstel

Met hypermoderne apparatuur kan de ingreep in 3D in kaart worden gebracht en is tussentijds bijsturen mogelijk. Via een klein sneetje gaat de arts met een katheter naar de te behandelen plek. In de hybride operatiekamer werken chirurgen, anesthesiologen, radiologen en hun teams intensief samen. In combinatie met de nieuwste (beeldvormende) technieken kunnen zij patiënten minder invasief behandelen.

Met deze minder ingrijpende operatiewijze, in combinatie met de nauwkeurige beeldvorming neemt de kwaliteit van de operaties toe en is er minder kans op infecties of andere problemen. Bovendien herstelt de patiënt sneller en kan hij of zij dus eerder naar huis.

Bouw hybride operatiekamer

Voor de nieuwe hybride OK is een plek voorzien tussen de bestaande bouwdelen bij het restaurant.

Gedurende de maand februari en maart zal worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij zal zoveel mogelijk overlast voor patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden worden voorkomen.

Rond de parkeergarage P2 zal een nieuw verlicht voetpad worden aangelegd en verplaatst men de parkeerplaatsen voor auto’s hoger dan 1.80 naar P1. Het bouwverkeer krijgt een aparte rijbaan en voor het heien zal gebruik worden gemaakt van schroefpalen.

Toekomstbestendige OK

Waasdorp ziet er naar uit dat er na het afronden van de werkzaamheden een complex zal staan om trots op te zijn. “Door de komst van de hybride OK gaan we mee met de nieuwste ontwikkelingen en zorgen we ervoor dat vaatchirurgie en andere acute zorg, in het GHZ toekomstbestendig is.”

Hybride operatiekamers zullen we steeds vaker in ziekenhuizen gaan zien. In de herfst van 2021 werd in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de eerste hybride OK in gebruik genomen. In maart 2022 werd in het OLVG een hybride operatiekamer in gebruik genomen, gevolgd door een tweede in mei 2022. Eerder volgden de openingen va hybride OK’s in bijvoorbeeld het Reinier Haga en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL).