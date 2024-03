Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen

In het kort zorgnieuws van deze week aandacht voor een ‘groen’ boek dat door diverse LUMC-auteurs werd aangeboden aan de Tweede kamer en de aanstaande bijeenkomst over zorgontwikkelingen bij het Meander MC. Verder ook nog kort zorgnieuws over bestuurswisselingen bij Stichting Amphia, het BovenIJ ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis.

Groene planeet, groene zorg

Deze week heeft LUMC-arts-onderzoeker Evelyn Brakema, samen met medeauteurs Diederik Gommers, Jurjen Luykx en Juliette Mattijsen het boek Groene Planeet, Groene Zorg aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit boek vormt een leidraad voor iedereen in de zorgsector die in hun dagelijkse werkzaamheden willen bijdragen aan verduurzaming.

In het boek worden diverse praktijkvoorbeelden beschreven die bijdragen aan de verduurzaming van de zorg. Zoals de wasbare groene operatiematjes die inmiddels op de afdelingen Verloskunde en Maag Lever Darm in het LUMC gebruikt worden. Jaarlijks worden in Nederland zo’n 23 miljoen wegwerpvarianten van die operatiematjes gebruikt. Door het gebruik van wasbare groene operatiematjes belanden de 270.000 die in het LUMC gebruikt worden nu niet meer bij het afval.

“Aan Groene Planeet, Groene Zorg hebben diverse LUMC-ers meegeschreven. Het boek vormt de oogst van diverse green teams en commissies die ideeën hebben aangeleverd. De toon is vooral optimistisch en praktisch. Onze planeet en gezondheid zijn met elkaar verbonden en mensen in zorgberoepen kunnen een sleutelrol spelen”, aldus Evelyn Brakema.

Meepraten over zorgontwikkelingen

Het Meander Medisch Centrum organiseert op 16 april de bijeenkomst ‘Uw zorg, onze zorg’ waar iedereen die daar behoefte aan heeft kan meepraten over de ontwikkelingen in de veranderende zorg. Aan bod komen onderwerpen als digitaal contact met artsen, passende zorg thuis en de personeelstekorten in de zorg. Ook is er aandacht voor de vergrijzing en de almaar stijgende zorgkosten. Tijdens deze bijeenkomst over zorgontwikkelingen, die om 19u00 start, staan de volgende drie thema’s centraal:

Preventie

Spreiding van zorg in de regio & Spoedzorg

Ziekenhuiszorg thuis

Aanmelden voor de bijeenkomst ‘Uw zorg, onze zorg’ kan via dit webformulier.

Nieuw lid RvC Amphia

Met ingang van vandaag (1 maart) heeft Jolanda Lamse-Minderhoud Rob van Breemen opgevolgd in de Raad van Commissarissen van Stichting Amphia. Jolanda is een ervaren bestuurder die in diverse functies onder andere negen jaar lid was van het bestuur van PwC Nederland. Sinds 2014 is zij ook lid van de Raad van Toezicht van TNO.

“De ambitie van Amphia als een van de Topklinische Ziekenhuizen in Nederland, spreekt me erg aan. Steeds kijken hoe je nog beter toekomstbestendige zorg kunt bieden. Een aantrekkelijk werkgever willen zijn voor je mensen en een belangrijke samenwerkingspartner in de regio. Onderzoek doen, steeds willen vernieuwen en mensen opleiden. Ik ken Amphia al lange tijd o.a. als oud-inwoner van deze regio. Vanuit mijn kennis en ervaring lever ik als commissaris graag een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige ziekenhuis”, aldus Jolanda.

Nieuw RvB lid bij BovenIJ

Op 1 mei treedt Sanne Blom toe tot de Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis. Momenteel is Sanne nog manager capaciteit en logistiek bij het HagaZiekenhuis. Daarnaast is zij bestuursvoorzitter van de Stomavereniging en vicevoorzitter Kwaliteitsraad Hulpmiddelen & Zorg vanuit het ministerie van VWS. Sanne heeft veel ervaring op het gebied van het samen slimmer inrichten van de zorg.

“Het BovenIJ is een organisatie die het echt anders doet. Samen met zorg- en welzijnsaanbieders in de regio werken ze aan het verbeteren van de gezondheid van álle inwoners van Amsterdam-Noord. Een missie waar ik me als bestuurder graag aan wil verbinden en aan bij wil dragen vanuit mijn persoonlijke drijfveer dat zorg altijd beter kan. Onze zorg kan slimmer, beter en anders georganiseerd worden en dat vereist een wendbare, gezonde en resultaatgerichte organisatie. Ik deel met het BovenIJ dezelfde visie op zorg en kijk uit naar de samenwerking”, vertelt Sanne.

Benoeming RvB-lid GHZ

Medio mei zal Jochem Oosting toetreden tot de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). Na een functie bij een Haags adviesbureau maakte Jochem in 2006 de overstap naar de zorgsector toen hij toetrad tot de Raad van Bestuur van het Haga Ziekenhuis. In 2009 trad hij in dienst bij het Erasmus MC, eerst als Hoofd Juridische Zaken en sinds 2017 als directeur van het Thoraxcentrum Erasmus MC. Ook bekleedt Oosting een aantal bestuurs- en toezichthoudende functies in de zorg.

“In de gesprekken die ik de afgelopen tijd in het GHZ voerde, heb ik een enorme onderlinge verbondenheid en gedrevenheid gezien. De mensgerichte benadering voor de patiënt van vandaag én morgen straalt er van af. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om samen met de collega’s van het Groene Hart Ziekenhuis verder te bouwen aan de zorg van morgen van en voor de inwoners en zorgprofessionals van Midden-Holland”, zegt Oosting.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.