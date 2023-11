Hackensack in VS gaat personeelstekort innovatief te lijf  

In een recent gesprek met Hilary Nierenberg, directeur van Cardiovascular Care Transformation Services North bij Hackensack Meridian Health, vertelt ze hoe haar organisatie reageert op de personeelstekorten die in de VS, net als in Nederland, groot zijn. Die situatie werd in beide landen ook nog eens verergerd door de pandemie. Nierenberg stelt dat deze pandemie veel artsen en verpleegkundigen extra stress en druk heeft gegeven, hetgeen hen soms deed twijfelen aan hun toekomst in de sector.

Hackensack als werkgever

Als reactie hierop heeft Hackensack Meridian Health stappen ondernomen om een aantrekkelijkere werkplek te worden. Nierenberg stelt dat naast concurrerende salarissen, het essentieel was om een inspirerende werkomgeving te creëren waarin werknemers zich gewaardeerd en onderdeel van een team voelen. Ze vindt het belangrijk om de diverse behoeften van verschillende leeftijdsgroepen binnen het personeel zo goed mogelijk te begrijpen. Nierenberg wil mensen graag motiveren om in de zorg te blijven werken. “Er is nog steeds niets waardevoller dan er zijn voor anderen. Dat is de boodschap die ik wil overbrengen.”

Bij het aanpassen aan de behoeften van jongere zorgverleners merkte Nierenberg op dat flexibele roosters en moderne communicatiemethoden, zoals persoonlijke updates via smartphones in plaats van traditionele e-mailnieuwsbrieven, essentieel zijn. Deze aanpak omvat onder meer het gebruik van beveiligde sms’jes voor allerlei soorten communicatie binnen de organisatie.

Betrokkenheidsplatform

Voor zorgverleners die traditionele communicatiemethoden prefereren, onderstreept Nierenberg het belang van het erkennen en integreren van deze voorkeuren. Het gaat uiteindelijk om het vinden van een balans tussen die verschillende behoeften. Opvallend is dat het Hackensack Meridian Health recent een nieuw digitaal betrokkenheidsplatform heeft gelanceerd. Nierenberg licht toe: “Voor ons als groot netwerk met 18 ziekenhuizen kan het een uitdaging zijn om onze medewerkers en leidinggevenden op verschillende locaties met elkaar te verbinden. Daarom hebben we onlangs een nieuw digitaal betrokkenheidsplatform gelanceerd. Dit stelt onze medewerkers en leidinggevenden in staat om regelmatiger met elkaar in contact te komen.”

Nierenberg ziet, sprekend over mogelijke oplossingen voor het personeelstekort, ook een grote kans in het gebruik van verpleging op afstand. Ze denkt dan met name aan ondersteuning bij zorgovergang, ontslagplanning en patiëntenvoorlichting. Dit initiatief heeft in ieder geval al positieve resultaten opgeleverd, waarbij verpleegkundigen op afstand druk op intramurale zorgteams kunnen verlichten zonder hen te vervangen. Ook in Nederlandse ziekenhuis wordt trouwens op diverse wijzen gewerkt aan het realiseren van verpleegkundige zorg op afstand, bijvoorbeeld in diverse thuismonitoringscentra.

Nieuw talent

Ten slotte benadrukte Nierenberg het belang van het aantrekken van nieuw talent in de gezondheidszorg. Ze stelt dat traditionele methoden, zoals PowerPoint-presentaties, niet langer volstaan. In plaats daarvan moeten organisaties gebruikmaken van geavanceerdere technologieën, zoals 3D-modellen en video’s, om jongere generaties aan te trekken. Nierenberg sluit af met de boodschap dat het in de gezondheidszorg, ongeacht de rol, het uiteindelijk gaat om het zorgen voor mensen. “En dat is van onschatbare waarde.”

Dit artikel is een samenvatting van een interview oorspronkelijk gepubliceerd in het Engelstalige nieuwscentrum van Hackensack Meridian Health, en maakt deel uit van een serie waarin leiders wereldwijd hun innovatieve benaderingen in de zorg delen.