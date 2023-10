77 miljoen voor doorontwikkeling grootschalig servicecentrum ‘Zorg bij jou’

De stap van traditionele naar hybride zorg is ingrijpend en vraagt om tijd, investeringen en specifieke kennis. Tegelijkertijd moet er snel werk gemaakt worden van de broodnodige zorgtransformatie en dat kan met de beschikbare 77 miljoen sneller gebeuren. Siebren van der Kooij, directeur van het medisch servicecentrum ‘Zorg bij jou’, stelt dat de transformatie uiteindelijk alleen lukt door samen te werken binnen Santeon zelf én met partners binnen en buiten de zorg. “De grote uitdaging is om, over de eigen muren heen, landelijk samen te werken om passende zorg te verzorgen samen met alle partners zoals huisartsen.”

Adagium van IZA

Santeon gaat met deze grootscheepse aanpak écht werk maken van passende zorg. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor een medisch servicecentrum, dat op landelijke schaal opereert en waarbij – op den duur – elke zorgaanbieder kan aansluiten. Die aanpak sluit perfect aan op het adagium van het IZA: ‘Digitaal en thuis als het kan, fysiek en op locatie als het moet’. Nu dit transformatieplan daadwerkelijk gefinancierd wordt, krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar.

Longarts Hans Hardeman licht toe waarom de ontwikkeling richting hybride zorg zo belangrijk is. “Digitale zorg thuis geeft patiënten meer regie en inzicht in hun aandoening. Door de thuismonitoring zijn zij beter in staat zelf te reageren als er klachten zijn en kunnen ze laagdrempelig overleggen via de app als ze onzeker zijn. Hierdoor zien we de meeste patiënten minder vaak, maar vooral zien we de patiënten op het juiste moment: als ze ons nodig hebben. En de tijd die vrij komt geeft mij de ruimte om aandacht te geven aan nieuwe patiënten of bijvoorbeeld patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Samen met het monitoringscentrum kunnen we meer patiënten de zorg bieden die ze nodig hebben, zonder dat er meer personeel nodig is.”

Grootschalig servicecentrum

De focus van het nieuwe servicecentrum ‘Zorg bij jou’ ligt in eerste instantie op thuismonitoring en optimale informatievoorziening voor de patiënt. De Santeon Ziekenhuizen zijn op dit moment al koploper op het gebied van thuismonitoring en bieden deze vorm van digitale zorg voor steeds meer aandoeningen aan, zoals bij COPD, influenza en zwangerschapsdiabetes. In een later stadium worden de activiteiten van het servicecentrum uitgebreid. Te denken valt dan aan diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen.

Directeur Santeon Pieter de Bey licht toe: “Met de goedkeuring van het transformatieplan kunnen we nu snel verder opschalen, het medisch servicecentrum verder vormgeven en de diensten vervolgens samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, VVT-instellingen en patiëntenorganisaties verder ontwikkelen. Deze digitale dienstverlening is een belangrijke stap om zorg van hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren en toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.”

Betrokken zorgverzekeraars

Als eerste en tweede zorgverzekeraar hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis goedkeuring gegeven voor de transformatiegelden. Ook zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van ‘Zorg bij jou’. Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ vertelt namens de zorgverzekeraars: “Het transformatieplan ‘Zorg bij jou’ heeft de ambitie om een van de grote medische servicecentra te worden. De potentie van dergelijke servicecentra is enorm, alleen al in de medisch specialistische zorg kunnen er op deze wijze uiteindelijk ruim 7.000 fte worden vrijgespeeld. Dat is circa 40% van de vacatures die onvervulbaar zullen zijn in 2032!”

Directeur Zorginkoop Peter Langenbach van Zilveren Kruis sluit zich hierbij aan: “Naast het slimmer inzetten van personeel is opschaling van digitale en hybride zorg ook voor de patiënten goed nieuws. Ze krijgen meer regie op hun zorg en inzicht in hun gezondheid. Helemaal als ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleging hierin optimaal samenwerken.”