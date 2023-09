Health-e moet digitale huisarts dichterbij brengen

Er is een groeiend aantal apps en digitale diensten beschikbaar voor (laagdrempelige) online consulten in de diverse lijnen van de gezondheidszorg. Enkele, zeker niet uitputtende voorbeelden zijn: BeterDichtbij (vooral ingezet door ziekenhuizen), Arts op zak (voor consulten en toegang tot het medisch dossier), Mijn huisarts Online (een samenwerking tussen huisartsen en zorgverzekeraar CZ), Arene, Flexdokters, Spreekuur.nl en ArtsOnline. Verder zijn er app-aanbieders zoals Medicinfo, die ook steeds vaker de samenwerking zoeken met lokale praktijken en verzekeraars. Toenemende werkdruk voor met name huisartsen en gebrekkige toegang tot huisartsenzorg in sommige grote steden en plattelandsgebieden vormen vaak de aanleiding tot het bieden van een digitaal alternatief voor een fysiek consult of telefoontje naar de huisarts(assistent).

Ook bij Health-e is het 24/7 toegankelijk maken van online huisartsen één van de voornaamste kenmerken. Gebruikers en hun gezinsleden kunnen advies inwinnen bij in Nederland geregistreerde huisartsen en gezondheidsprofessionals. De app biedt verder de mogelijkheid om overdag eenvoudig en laagdrempelig online consulten te plannen. Dat kan ook met professionele coaches voor mentale ondersteuning en diëtisten die helpen om de leefstijl en het welzijn te bevorderen.

Samenwerking voor Health-e

Vodafone werkt voor Health-e samen met Teladoc Health, dat al een jaar of 20 en inmiddels mondiaal actief is op het gebied van online gezondheidsdiensten en digitale innovatie. Vodafone biedt daarbij de dienst aan, die door Teladoc beheerd wordt. VodafoneZiggo (Ziggo is de vaste tak van de operator) is volgens Fleur van Beem, Executive Director Strategy, Insights & Digital Transformation, continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om klanten plezier en vooruitgang met elke verbinding te bieden.

“Wij geloven dat slimme technologieën en innovatieve toepassingen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo ook op het gebied van gezondheidszorg, waar het steeds belangrijker wordt om in te zetten op preventie en het behouden van een goede gezondheid. Health-e helpt onze klanten op een eenvoudige manier door 24/7 online toegang te geven tot huisartsen waar en wanneer ze willen.”

Focus op leefstijl en preventie

Health-e moet volgens de initiatiefnemers voorzien in een toenemende behoefte aan ondersteuning bij een gezonde leefstijl. De app is echter nadrukkelijk geen vervanging voor de huisarts, maar bedoeld als aanvulling. De focus ligt op leefstijl, preventie en het beantwoorden van zorgvragen waarvoor een bezoek aan de eigen huisarts wellicht niet noodzakelijk is. Als er sprake is van spoedeisende hulp of chronische aandoeningen, blijft de reguliere gezondheidszorg het eerste aanspreekpunt.