Health startup Lapsi haalt 3,7 miljoen dollar op

Het bedrijf haalde maart vorig jaar voor het laatst geld op (een pre-seedronde van 700.000 euro) en won de Eurostars-subsidie van 1 miljoen euro voor de ontwikkeling van hun deep tech. Nu kondigt het een overtekend vervolg aan: de Seed-serie van 3,7 miljoen dollar zal worden gebruikt om hun technologische ontwikkeling voort te zetten, om FDA-certificering te verkrijgen en om commercialiseringsactiviteiten in de VS te starten.

Mix van investeerders

Investeerders in deze laatste ronde voor de in 2022 opgerichte startup zijn een mix van oude en nieuwe financiers: de Seed Series wordt geleid door Sahir Ali van Modi Ventures, een in Texas gevestigd familiekantoor dat onlangs de Venture Capital-wereld is binnengestapt met investeringen in de ruimte van kunstmatige intelligentie en Tech Bio. Modi Ventures wordt gevolgd door enkele Pre-Seed-investeerders van het bedrijf (Vendash, Bolwork) en enkele nieuwe investeerders (Israëlisch-Oekraïens softwareontwikkelingsbedrijf BeKey).

Jhonatan Bringas Dimitriades, CEO van Lapsi Health (door Med-Tech World uitgeroepen tot Health-tech Leader of the Year 2022), stelde bij het bekend maken van het opgehaalde bedrag: “In de loop van het jaar hebben we 4 generaties prototypes en twee native applicaties uitgebracht. We hebben onze technologie kunnen valideren en op verschillende locaties over de hele wereld en aan verschillende medische leiders kunnen presenteren. Dit hielp ons om de volgende stap in de financiering van ons bedrijf veilig te stellen, nu met als doel om onze technologie in 2023 op de markt te brengen.”

Het bedrijf heeft in het begin van het jaar verschillende wereldleiders in de gezondheidszorg verwelkomd, zoals Craig Lipset, Rafael Grossman, Aline Noizet, Suzanne Terheggen, Carlos Sendon en Amir Lahav. In het laatste kwartaal van 2022 verwelkomde het bedrijf een nieuw lid van de adviesraad, Junaid Bajwa, MD, Chief Medical Scientist bij Microsoft. “Met zijn enorme med-tech ervaring zullen we in staat zijn om nog sneller te ontwikkelen en te herhalen”, verwacht Bringas.

Lapsi ondersteunt ‘nieuwe normaal’

“Als patiënt heb ik bij al mijn ontmoetingen met mijn huisarts en mijn longarts te maken met het luisteren naar mijn longen”, zo stelde Craig Lipset, lid van de adviesraad en medevoorzitter van de DTRA, in aanvulling op Bringas. “Lapsi Health biedt die mogelijkheid met vertrouwen voor zorg op afstand en klinische onderzoeken op afstand. De technologie zal de ervaring en resultaten van de patiënt verbeteren en tegelijkertijd ondersteuning bieden aan het nieuwe normaal voor gezondheidszorg en klinisch onderzoek.”

“Datagestuurde beslissingen zijn de volgende stap om de gezondheidszorg, de empowerment van patiënten, klinische intelligentie te verbeteren en klinisch onderzoek te democratiseren. Dit zijn de idealen die ons inspireerden om Lapsi Health te creëren.” vult Chief Medical Officer en medeoprichter Diana van Stijn aan – een vooraanstaand expert in digitale therapieën en kindergeneeskunde.