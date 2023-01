Hogere medicatieveiligheid dankzij AI-dubbelchecks

Veilige, grotendeels geautomatiseerde medicatietoediening, is een trending thema in de zorg. Met name de koppeling van medicijnuitgifte met het EPD en de inzet van AI zijn belangrijke ontwikkelingen. Bij CWZ hebben ze op het gebied van medicatieveiligheid dankzij een nieuw medicatiesysteem een indrukwekkende stap gezet.

Medicatielade

De controle van medicatie kan dankzij de nieuwe systematiek bij CWZ nu bijna volledig digitaal gebeuren. Een farmaceutisch medewerker bekijkt in het EPD op de monitor van de nieuwe medicatiekar de medicatielijst voor de opgenomen patiënten. Via het EPD krijgt iedere patiënten een persoonlijke lade in de kar toegewezen. De medewerker controleert per patiënt de medicatie en zodra hij of zij klaar is, springt de medicatielade op slot en kan de verpleegkundige met de medicatiekar aan de slag.

Polsbandje van patiënt scannen

Op de afdeling scant de verpleegkundige eerst het polsbandje van de patiënt. Op het computerscherm verschijnt nu automatisch het EPD van de patiënt. De verpleegkundige controleert eerst de medicatie en daarna springt de juiste lade open. De verpleegkundige pakt de medicatie eruit en gaat van start met het veilige medicatietoedieningsproces.

Medicatieveiligheid verhoogd

Zodra de medicatie uit de lade is gepakt, helpt MedEye de verpleegkundige door verschillende checks van medicatie over te nemen. Afhankelijk van het soort medicatie controleert de slimme software deze automatisch op bijvoorbeeld juiste stofnaam, juiste hoeveelheid en juiste vorm. Het systeem is zelfs in staat om, op basis van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI), de dubbele controles van risicovolle medicatie over te nemen

Sanne Vrijdag, projectleider Alphatron Medical vertelt op de website van CWZ: ‘Het is ontzettend gaaf om te zien dat CWZ onze visie op medicatieveiligheid deelt en omarmt. Het zorgstation AMiS-PRO heeft een medicatiebox met patiënt-specifieke lades, die direct vanuit het EPD geopend kan worden. Hierdoor ontstaat een closed-loop medicatie workflow die de medicatieveiligheid op de afdeling maximaliseert.’

MedEye checkt tabletten en dosering

De slimme software van MedEye kan de medicatie dus en detail, tot en met de precieze dosering toe, checken. Zodra er iets niet klopt, geeft het systeem automatisch een foutmelding. Zodra alles in orde is, kan de medicatie veilig worden toegediend. Barcodes van oogdruppels, drankjes en poeders leest het systeem uit met de handscanner van de medicatiekar.

Door al deze grotendeels geautomatiseerde checks, is de medicatieveiligheid optimaal en komt de juiste medicatie in de juiste dosering bij de juiste patiënt. Bovendien wordt het toedienproces van hoog risico medicatie voor verpleegkundigen efficiënter, omdat er voor de meeste dubbele controles geen collega meer nodig is.

Medicatieveiligheid dankzij digitalisering

In CWZ zijn alle betrokkenen goed te spreken over dit nieuwe systeem, want de medicatieveiligheid en de efficiency zijn verbeterd. Het nieuwe systeem spaart tijd doordat er minder menselijke checks nodig zijn en de medicatie wordt preciezer afgemeten waardoor er ook minder verspilling is.

Jean-Pierre van Beers, raad van bestuur CWZ: ‘Dit is een mooi voorbeeld van hoe digitalisering in de zorg ons helpt om de veiligheid voor patiënten op een hoger niveau te brengen. Het risico op fouten bij de toediening van medicatie wordt op deze manier nog meer verkleind. Daarnaast werken deze geautomatiseerde medicatiekarren efficiënter en duurzamer.’