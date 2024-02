Impact beroerte verkleinen met nieuw Azurion systeem

Betreffende innovatie is het resultaat van nauwe samenwerking met vooraanstaande artsen. De inzet van het systeem kan grote invloed hebben op efficiëntie van angiosuites, de patiëntenzorg en de zorgkosten. Verder kan het wereldwijd bijdragen aan het verminderen van de impact die beroertes wereldwijd op mensen hebben. Het nieuwe systeem beschikt onder meer over een verhoogde flexibiliteit om de bijbehorende C-boog te positioneren. Philips is met haar C-bogen al langere tijd aan het innoveren. Denk daarbij, naast de boog bij het Azurion Systeem, onder meer aan de C-boog Zenition 30 die chirurgen meer flexibiliteit, controle en personalisatie biedt bij het gebruik en de beeldacquisitie. Een ander model van Philips is de BV Pulsera, dat met name bekend staat om zijn uitgebreide stralingsbeheerfuncties.

Impact beroerte verminderen

Een snellere en betere diagnostiek gecombineerd met beter beeld, kan de impact van een beroerte verkleinen. Dat is belangrijk, want één op de vier volwassenen ouder dan 25 jaar krijgt ooit in zijn leven een beroerte. Wereldwijd worden de directe en indirecte kosten geschat op ongeveer 891 miljard dollar per jaar. De sleutel tot het verminderen van de persoonlijke, maatschappelijke en financiële impact van een beroerte is de bekende uitspraak ’tijd redt hersenencellen’. Ofwel: Hoe sneller een beroerte wordt behandeld, hoe beter de mogelijke uitkomst.



Ischemische beroertes zijn goed voor 87% van alle beroertes. De inzet van katheter-gebaseerde ingrepen en inzet van medicatie voor het verwijderen of verstoren van bloedstolsels, binnen 6 uur na de start van de symptomen, is inmiddels een breed geaccepteerde praktijk. Nu mechanische trombectomie de standaard wordt voor de behandeling van ischemische beroertes met grote-vatenocclusie (LVO), is de vraag naar innovatieve angiosuites snel toegenomen. De reden is dat artsen daar effectief en snel mee kunnen werken.

Minimaal invasief

Minimaal invasieve procedures, die door het nieuwe systeem beter mogelijk worden, zijn een belangrijk onderdeel van de diagnose en behandeling van beroerte. Maar systemen, zoals de Azurion, worden ook gebruikt om complexe neurovasculaire procedures uit te voeren en te plannen, zoals de behandeling van aneurysma’s in de hersenen of geboorteafwijkingen. Door artsen in staat te stellen meer patiënten efficiënter en met mogelijk betere uitkomsten te behandelen, verbetert het nieuwe Philips Azurion neuro biplane-systeem zowel de ervaring van het personeel als van de patiënt.

Ruben De Baere, Head of Image Guided Therapy bij Philips Benelux: “In nauwe samenwerking met vooraanstaande artsen hebben we deze nieuwe Azurion neuro biplane ontworpen om te voldoen aan hun eisen op het gebied van patiëntenzorg, geoptimaliseerde prestaties van de angiosuites en een efficiënt rendement op de investering. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de impact van een beroertes kunnen verminderen, waardoor patiënten na een beroerte weer gezond verder kunnen leven.”