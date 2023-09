Nieuwste C-boog van Philips geeft chirurg meer autonomie  

Philips introduceert de Philips Image Guided Therapy Mobile C-arm System 3000 – Zenition 30. Dit is de nieuwste toevoeging aan de Zenition-serie mobiele C-bogen. Ruben De Baere, Business Manager bij Philips Benelux vertelt: “Gebaseerd op het bewezen gebruiksgemak en de efficiëntie van ons Zenition-platform, biedt de nieuwe Zenition 30 een goede combinatie van controle en beeldhelderheid tegen een prijs die in lijn is met economische doelstellingen van vandaag.”

Hybride C-boog

Slimme beeldvorming wordt mogelijk gemaakt door C-bogen, die eruitzien als een letter C, waarmee artsen röntgenbeelden tijdens behandelingen kunnen maken om precies te zien wat er in het lichaam gebeurt. Deze technologie vermindert personeelstekorten en vergroot de autonomie en personalisatie voor chirurgen. Voorheen was het niet mogelijk röntgenstraling en nucleaire beeldvorming te combineren in een behandelkamer, maar met een gepatenteerde detector is dit veilig mogelijk. De hybride C-boog werd in 2021 voor het eerst succesvol getest bij mensen, en Philips introduceerde zijn eerste mobiele C-boog in 1955.

Chirurg is in control

De nieuwe Zenition 30 geeft chirurgen meer controle, waardoor ze zelfstandiger kunnen werken en de workflow-verbeteringen en beeldkwaliteit stellen hen in staat zorg van hoge kwaliteit te leveren aan meer patiënten. Philips heeft de Zenition 30 ontworpen met een 25% langere productlevensduur en biedt ook een refurbished programma voor reparatie, refurbishment en recycling, als onderdeel van hun streven naar duurzaamheid en het helpen van klanten bij verantwoorde keuzes.



De Zenition 30, uitgerust met de nieuwste generatie flatdetector-technologie van Philips, geavanceerde beeldvormingsalgoritmen en gepersonaliseerde gebruikersprofielen, biedt superieure beeldkwaliteit, dosisefficiëntie en workflow-aanpassing. Het apparaat past zich automatisch aan de voorkeursinstellingen en manier van werken van de chirurg aan, waardoor aanzienlijk minder handmatige aanpassingen nodig zijn.

Positionering C-boog

Bovendien biedt deze innovatie chirurgen meer controle over de positionering van de C-boog tijdens procedures. Voorafgaand aan de introductie werden onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met clinici wereldwijd, waarbij zij in gesimuleerde omgevingen praktijkervaring opdeden met de Zenition 30 . 95% van de deelnemers gaf aan dat de verbeterde controle hen in staat zou stellen zelfstandiger te werken en 84% merkte op dat de gepersonaliseerde beeldkwaliteitsprofielen tot minder beeldopnames tijdens de procedures leidden. De reden daarvan was met name dat het eerste beeld al meteen gemaakt was op basis van de voorkeursinstellingen.