Implementatie van technologie in gehandicaptenzorg

De sprekers vertellen over hoe cliënten meer eigen regie en kwaliteit van leven ervaren wanneer passende technologie een vast onderdeel is van het zorg- en ondersteuningsproces in de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd kan technologie ook het werk van de zorgverleners ondersteunen. Deze sessie is interessant voor: zorgverleners, onderzoekers, innovatiemanagers, beleidsmakers, bestuurders.

De vier sprekers zijn:

Interactieve sessie

In een interactieve sessie delen de sprekers nieuwe kennis uit praktijkgericht onderzoek en veel ervaringen uit de praktijk met het publiek. Centraal staat de vraag hoe je technologie betekenisvol inzet in de gehandicaptenzorg. Ook worden de bijbehorende implementatieprocessen besproken.

“Want, dat is zo eenvoudig nog niet. De nieuwe werkwijze moet ingebed worden in de dagelijkse zorgpraktijk. Implementatie van zorgtechnologie betekent een verandering voor cliënten, zorg- en ICT-professionals en de gehele zorgorganisatie”, zegt Brigitte Boon. Van der Poel en Boon geven voorbeelden uit de praktijk en laten tools zien die ook het publiek direct kan gaan gebruiken.

Helpende hand

In de sessie is er specifiek aandacht voor hoe je verwanten en naasten kunt betrekken in het proces via de methode ‘Helpende Hand’. Tom van de Belt en Maurice Magnée, van Hogeschool Arnhem Nijmegen vertellen er alles over.

“Mensen met een ernstige beperking kunnen zelf moeilijk verwoorden wat hun behoeften zijn. Via Helpende Hand laten zij hun stem, via hun naasten, horen waardoor zij profiteren van optimale inzet van zorgtechnologie”, legt Maurice Magnée uit.