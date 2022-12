Infographic ‘technologie bij dementie thuis’ vernieuwd

Technologie thuis kan mensen met dementie en hun mantelzorgers goed ondersteunen. Dat is erg belangrijk, want liefst 79% van de mensen met dementie woont gewoon thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en omgeving. Technologie op maat is daarbij belangrijk, want iedere situatie is anders.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland vindt dit ook essentieel en heeft daarom onlangs drie miljoen euro vrij gemaakt voor onderzoek naar de ontwikkeling van meer e-health oplossingen voor mensen met dementie. Het geld komt ten goede aan een landelijk samenwerkingsverband waaraan ook het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG) deelneemt. Een deel van die subsidie wordt door het UNO-UMCG ingezet ten behoeve van een inventarisatie van de behoefte aan zorgtechnologie bij mantelzorgers en zorgprofessionals. “Bij dementie zijn de verschillen groot en ook de behoeftes verschillen enorm. Van persoon tot persoon, maar ook van dag tot dag”, vertelt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland bijvoorbeeld over technologische interventies bij dementie. De nieuwe infographic kan daarbij zeker helpen.

Technologische ontwikkeling te zien in infographic

Het kennisproduct van Vilans is eind december 2022 vernieuwd en vertaald in het Engels. De infographic ‘Technologie voor mensen met dementie’ laat gebruikers op transparante wijze zien welke technologie voor wie in welke fase geschikt is. Ook laat de infographic zien wie betrokken is bij het gebruik van de technologie: de persoon met dementie zelf, de mantelzorg of de professionele zorgverlener.

Wetenschappelijk onderbouwd

Update Expert Digitale Zorg Henk Herman Nap van Vilans legt uit waarom de update nodig was: “Er is een toename in technologieën voor mensen met dementie en daarom was het tijd om de Vilans infographic ‘Technologie bij dementie thuis’ te updaten. Het geeft een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van beschikbare technologieën per fase van dementie.”

De nieuwe infographic laat technieken zien zoals beeldbellen, leefstijlmonitoring, slim incontinentiemateriaal, robotdieren, hulp bij de dagstructuur en tal van andere opties. Ook toont de infographic welke optie in welke fase van dementie geschikt is.

Meer nuances in infographic

In de praktijk blijkt dat technologie incidenteel zelfs al heel goed ingezet kan worden voordat iemand officieel de diagnose dementie heeft gekregen. Op die manier kan iemand die kwetsbaar is bijvoorbeeld op afstand worden gemonitord en indien nodig ondersteund.

Vilans-onderzoeker Sima Ipakchian Askari: “Vanuit de literatuur zien we inderdaad dat het soms goed kan zijn om zorgtechnologie al eerder te implementeren, bijvoorbeeld om achteruitgang van de gezondheid al op een vroeg stadium te ontdekken en de zorg daarop aan te passen. In de nieuwe versie van de infographic hebben we ook verwerkt dat er nuances zijn wat betreft de tijdsduur van de inzet van zorgtechnologie. Afhankelijk van de behoeftes en vaardigheden van een persoon met dementie zou een zorgtechnologie mogelijk eerder of langer gebruikt kunnen worden.”