Innovatie toont kwaliteit doorbloeding tijdens operatie

Darmkanker is een veel voorkomende kankersoort. Tumoren worden veelal verwijderd via een zogenoemde knoopsgatoperatie. Echter, enkele dagen na de operatie krijgt ongeveer een op de negen patiënten last van ‘naadlekkage’. De kwaliteit van de doorbloeding op de plek van de operatie speelt daarbij een belangrijke rol. Naadlekkage is een risicovolle complicatie waarbij de inhoud van de darm in de buikholte kan terechtkomen, met alle gevolgen van dien.

Kwaliteit doorbloeding meten

Een van de oorzaken voor het ontstaan van naadlekkage is een slechte doorbloeding van het darmweefsel op de locatie waar, na een operatie, het weefsel weer aan elkaar gehecht wordt. Met de PerfusiX-Imaging kunnen chirurgen tijdens de operatie de kwaliteit van de doorbloeding meten.

Met behulp van lasers en algoritmen is het mogelijk om heel kleine bewegingen vast te leggen. De beweging van bloedcellen bijvoorbeeld. Via de laparoscoop waarmee de chirurg de operatie verricht, brengt PerfusiX Imaging de doorbloeding in beeld. Met dit inzicht kan de chirurg beter bepalen waar hij de darm doorsnijdt en later weer hecht.

Tot nu toe moesten zij daarvoor vertrouwen op subjectieve kenmerken en hun eigen inschatting. Dankzij de objectieve metingen met de technologie van de PerfusiX-Imaging kan de chirurg hechten op de meest optimale plaats en zo mogelijke complicaties zoals naadlekkage voorkomen. “Met de PerfusiX-Imaging, dat werkt op basis van lasertechniek, kunnen zij vertrouwen op een objectief beeld”, vertelt onderzoeker Wido Heeman.

Veelbelovende resultaten

Voor het onderzoek werd de PerfusiX-Imaging specifiek getest op darmweefsel. Het apparaat werd daarvoor ingezet tijdens klinische studies die zijn uitgevoerd in het Medisch Centrum Leeuwarden en het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten.

Gebleken is dat de beelden van de doorbloeding in ongeveer een op de zes gevallen ertoe geleid zouden hebben dat chirurgen een andere locatie van de operatie gekozen hadden. Om uiteindelijk te kunnen bepalen of het gebruik van de PerfusiX-Imaging technologie ook daadwerkelijk complicaties zoals naadlekkage kan verkopen, is meer onderzoek nodig. “Maar de huidige resultaten zijn veelbelovend”, aldus Heeman.

Het verbeteren van chirurgische technieken voor darmkanker operaties is een ontwikkeling die op meerdere vlakken gaande is. Een mooi voorbeeld zijn Endoscopische Mucosale Dissectie (ESD) en Endoscopische Full-thickness Resectie (eFTR). Dankzij deze innovaties kunnen tumoren minder invasief, en dus ook met een kleinere kans op complicaties, verwijderd worden.