Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling

De pilot LiveDrop Flow wordt uitgevoerd binnen het Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch (CWH), door het Wond Expertise Centrum van het JBZ en Vivent. Het unieke van deze aanpak is dat de gegevensuitwisseling volledig offline plaatsvindt, waardoor het niet afhankelijk is van internetverbindingen.



Hierbij wordt dus geen gebruik gemaakt van internet, de cloud, wifi of van een mobiel netwerk (4G/5G). Via deze nieuwe technologie kan de zorgverlener van het JBZ een wondformulier en wondfoto’s eenvoudig en veilig digitaal uitwisselen met Vivent. De patiënt is hierbij zelf in de regie met wie de medische gegevens worden gedeeld. Deze innovatieve aanpak bewijst opnieuw dat slimme digitalisering patiënten meer vertrouwen en regie kan geven in het zorgproces.

LiveDrop code

Dit zorgt voor een verhoogde veiligheid en privacy, terwijl de patiënt controle behoudt over met wie de informatie wordt gedeeld. LiveDrop Flow’s vermogen om grote bestanden te delen via een simpele code scan met een smartphone, maakt het een innovatieve ontwikkeling in het veilig en efficiënt delen van essentiële zorginformatie.

LiveDrop Flow is dus een nieuwe techniek voor veilige gegevensuitwisseling tussen zowel zorgverleners onderling als tussen zorgverlener en patiënt. Het offline uitwisselen is mogelijk dankzij een speciaal ontwikkelde en gepatenteerde HDQR-code, de zogeheten LiveDrop code. De medische gegevens vanuit het elektronische patiënten dossier, foto’s of pdf worden direct gedownload en versleuteld in een HDQR-code. Het grote verschil tussen een HDQR code en een QR code is, dat bij een HDQR code de gegevens overdracht volledig offline gaat.

QR en HDQR

Een QR code kan maximaal 3Kb aan data ontvangen waardoor deze wordt gebruikt als verwijzer naar een online omgeving. De HDQR-code onderscheid zich door in offline modus veel meer data te bevatten dan de huidige QR code. Bij de eerste versie van de HDQR-code is data overdracht binnen een paar seconden mogelijk van zo’n 50kB waardoor er veel meer data kan worden verstuurd. Middels het scannen van een HDQR-code met een smartphone deel je via LiveDrop Flow offline grote bestanden met essentiële zorginformatie waarbij de patiënt de regie in handen heeft met wie hij informatie deelt.

Innovatieprijs initiatief van NVvH

Een belangrijk doel binnen deze samenwerkingspilot is om de zorg rondom onze patiënten te vereenvoudigen en zorgverleners te ontlasten, waardoor er meer ruimte komt voor andere zorgtaken. Een ander doel is minder verlies van relevante overdrachtsinformatie. De schatting is momenteel dat ongeveer 30% van alle papieren wondformulieren die worden meegeven via de patiënt, verloren gaat in de transfer naar thuiszorg. De innovatieprijs is een initiatief van de NVvH om innovaties binnen de heelkunde te stimuleren en zichtbaar te maken. Uit elf inzendingen werd uiteindelijk de pilot LiveDrop Flow gekozen. Jan Willem Hinnen vertelt op de website van JBZ: “Het is een grote eer om de eerste prijs te mogen winnen met onze pilot LiveDrop Flow. Op naar een bredere implementatie van deze mooie techniek!”