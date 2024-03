Innovatiestokje succesvol doorgegeven tijdens SZE 2024

De Slimme Zorg Estafette (SZE) 2024 is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en wordt georganiseerd door ZonMw. Dit landelijke evenement heeft als doel om innovatie binnen de zorg, welzijn en preventiesector in Nederland te stimuleren. Dit gebeurt door een brede waaier aan initiatieven door verschillende grote en kleine partijen, workshops en interessante ontmoetingen.

Tour de BeterDichtbij

Een onderdeel van de estafette was onder meer de Tour de BeterDichtbij, waarbij een team van deze organisatie ziekenhuizen bezocht om de implementatie van digitale communicatie in de zorg te bevorderen. Discussies tijdens deze tour in het Antonius in Sneek, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Bravis ziekenhuis in Roosendaal benadrukten het belang van digitale contacten voor de verbetering van zorgprocessen en het werkplezier onder zorgverleners.

Bakfiets met zorgtechnologie

Een leuk nieuw idee tijdens tijdens de SZE was de inzet van de Expobike, een initiatief waarin een bakfiets bomvol zorgtechnologie de hoofdrol speelt. Dankzij samenwerking tussen Mobilecare en studenten Verpleegkunde van mboRijnland kon deze bakfiets worden ingezet om in directe interactie met zorgverleners en cliënten zorginnovaties te presenteren en uit te leggen.

Datawerkplaats Mentale Gezondheid

Andere initiatieven waren onder meer de ‘Datawerkplaats Mentale Gezondheid’. Hierbij werden middelen getoond voor het verbeteren van de mentale gezondheidszorg met behulp van datagedreven methoden. Tevens was er een Ervaarlab eHealth in de GGZ begeleiding, waar mensen verschillende vernieuwende producten van dichtbij konden zien en uitproberen. Een ander voorbeeld was de Innovatie-Route, waarin onder meer werd belicht hoe zorgtechnologie op planmatige wijze ingepast kan worden in een zorgorganisatie.

SZE: innoveren in de zorgketen

En zo waren er nog tal van andere innovatieve acties en presentaties in meerdere regio’s, die je grotendeels allemaal kunt terugvinden op de homepage van de Slimme Zorgestafette 2024. De SZE 2024 heeft in februari opnieuw een inspirerende bijdrage geleverd aan een slimme innovatieve kruisbestuiving door de hele zorgketen heen. Het evenement onderstreept het belang van innovatie en technologische ontwikkelingen voor de toekomst van de zorg in Nederland en laat vooral zien dat je dit sámen moet aanpakken.