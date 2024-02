Studenten brengen met bakfiets zorgtechnologie aan huis

De bijzondere bakfiets vol zorgtechnologie werd gepresenteerd in het kader van de start van de Slimme Zorgestafette in het Experimenteerhuis. De estafette duurt nog tot en met 23 februari 2024 en beweegt zich door Nederland volgens een vast schema. Hierbij neemt de ene regio steeds het innovatiestokje over van de andere.

Derdejaars studenten van de opleiding Verpleegkunde gaan elke twee weken een dag met de Expobike op pad onder begeleiding van een docent. Ze brengen bezoekjes aan ouderen en laten zien welke hulpmiddelen er zijn om het leven makkelijker en aangenamer te maken. Arjan van der Hoorn, directeur College Welzijn & Zorg bij mboRijnland vertelt op de website van de school: “Vanuit CIV Welzijn & Zorg hebben we een sterk netwerk, een kenniscommunity. Partijen vinden elkaar makkelijk en wat ons onder meer verbindt is de krapte op de arbeidsmarkt. De Expobike is een mooi voorbeeld van innovatief en vernieuwend onderwijs.”

Bakfiets vol zorgtechnologie

In de vernieuwende bakfiets is zorgtechnologie aan boord, die gericht is op het verbeteren van het dagelijks leven van ouderen en zorgbehoevenden. In de bakfiets vind je onder meer de Helpsoq, een innovatief hulpmiddel waarmee ouderen hun steunkousen met minder moeite kunnen aantrekken. De HelpSoq is een eenvoudig apparaatje waarmee, bijvoorbeeld door de verpleegkundige, de steunkous over een paar wieltjes wordt gelegd. Daarna kan de kous moeiteloos op een ring worden samengevouwen. Vervolgens kan de verpleegkundige de ring zonder enige inspanning over het been van de patiënt leggen om de kous aan te brengen. In minder dan twee minuten zijn beide benen op die manier van een steunkous voorzien.

VR-bril

Hiernaast is er een VR-bril die patiënten af kan leiden van pijn, angst of ongemak door virtuele reizen of ervaringen mogelijk te maken. Deze en andere vernieuwende producten in de Expobike kunnen op worden gebruikt om praktische demonstraties te geven en betrokkenen kennis te laten maken met de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt.

Jaya Raghoebir (Verpleegkundestudent mboRijnland) vertelt: “Wij als studenten willen de ouderen ondersteunen in het ouder worden. Wij experimenteren in het Experimenteerhuis met zorgtechnologieën: bijvoorbeeld de VR-bril. Op mijn stage kan ik deze technologie inzetten in de echte wereld. Door de VR-bril worden de patiënten afgeleid van pijnprikkels of teruggebracht in een veilige situatie van vroeger.”

Experimenteerhuis

De Expobike is ontwikkeld in het Experimenteerhuis, een innovatieve plek in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer waar studenten, zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers experimenteren met zorgtechnologie. De bakfiets is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen CIV Welzijn & Zorg, mboRijnland, Vierstroom Zorg Thuis, gemeente Zoetermeer, MobileCare, Zoetermeer 2025, ZWconnect, Thuisleefgroep en De Haagse Hogeschool.

Wethouder Jan Iedema van Zoeteremeer vertelt over de unieke broedplaats waar de bakfiets uit voortkwam: “Het Experimenteerhuis is een mooie plek om verschillende groepen te laten kennismaken en ervaring te laten opdoen met bijvoorbeeld zorgtechnologie. Maar we willen nog meer mensen bereiken. Met de Expobike komen we als het ware aan huis met technologie. Op deze laagdrempelige manier kunnen onze inwoners met behulp van studenten ervaren wat er allemaal is, en hoe makkelijk het eigenlijk werkt.”