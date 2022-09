Innovatieve behandeling uitgezaaide prostaatkanker

De eerste prostaatkanker patiënt werd behandeld op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Reinier de Graaf ziekenhuis. De nieuwe innovatieve bestralingstherapie zal vooralsnog aan tien patiënten van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) aangeboden worden. Of patiënten voor de nieuwe therapie in aanmerking komen, hangt af van een aantal criteria, zoals bloedwaarden, conditie en de zelfredzaamheid.

“Het is een wetenschappelijk bewezen therapie voor bepaalde patiënten met uitgezaaide prostaatkanker, met als doel levensverlenging en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De behandeling is bedoeld voor patiënten waarbij de tumor is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en bij wie chemo- en hormoontherapieën niet meer toereikend zijn”, legt Addy van de Luijtgaarden, internist-oncoloog in het PKC uit.

Bestraling uitgezaaide prostaatkanker

Bij de nieuwe therapie worden de uitgezaaide prostaatkanker tumoren behandeld met Lutetium-PSMA. Deze behandeling wordt, met tussenpozen van zes weken, doorgaans twee tot vier keer gegeven. Dat gebeurd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Bij de therapie wordt het geneesmiddel opgenomen in de uitzaaiingen. Daar wordt vervolgens lokaal de straling afgegeven die ervoor moet zorgen dat de groei van deze tumoren afgeremd wordt. Deze gerichte behandelmethode zorgt er bovendien voor dat omliggend gezond weefsel vrijwel niet beschadigd wordt. Ook ervaart de patiënt doorgaans slechts milde bijwerkingen.

“Deze therapie betekent heel veel voor mij, omdat de andere behandelmethoden mij inmiddels niets meer opleveren. Ik heb heel lang moeten wachten totdat het beschikbaar kwam in Nederland. Nu is het hopen dat de behandeling aanslaat”, vertelt de 67-jarige Koos, die als eerste patiënt van het PKC behandeld wordt met Lutetium-PSMA.

Nog niet op Europese lijst

Vooralsnog is de Lutetium-PSMA therapie zeer beperkt beschikbaar. Dat heeft te maken met het feit dat het merkgeneesmiddel nog niet geregistreerd staat in Europa. De afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Reinier de Graaf ziekenhuis bereidt de therapie daarom zelf. Daarvoor werken zij samen met een aantal andere ziekenhuizen en krijgt men financiële steun van onder andere stichting Team Westland.

“Een intensieve samenwerking van meerdere disciplines heeft de beschikbaarheid van deze nieuwe behandeling mogelijk gemaakt en daar zijn we heel trots op. We zijn blij dat we de therapie nu kunnen aanbieden aan patiënten die het echt nodig hebben”, vertelt Jan-Willem Postema, nucleair geneeskundige in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

De behandeling van prostaatkanker kent de afgelopen jaren al diverse nieuwe innovaties. Een voorbeeld daarvan is de komst van een innovatief bestralingsapparaat waarmee bestralingsplannen automatisch aangepast kunnen worden aan de realtime anatomie van de patiënt op de dag van de bestraling. Daarnaast wordt ook veel vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van erectie besparende bestralingsmethoden en -therapieën.