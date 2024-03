Innovatieve navigatiebronchoscopie minder belastend

Navigatiebronchoscopie maakt een vroegere en effectievere diagnose mogelijk, waardoor patiënten sneller de juiste behandeling kunnen krijgen. Met deze nieuwe techniek kunnen de afwijkingen die te klein zijn of ongunstig liggen beter worden bereikt om te opereren dan op de traditionele manier het geval was.

Navigatiebronchoscopie

De techniek maakt gebruik van geavanceerde beeldvormingstechniek en software. Hiermee kan de arts via een flexibele bronchoscoop (dunne slang) met nog dunnere buisjes door de luchtwegen navigeren naar de exacte locatie van de afwijking. Nadat de patiënt onder narcose is gebracht, wordt een CT-scan gemaakt. Met hulp van de software kan de locatie van de afwijking in de longen nauwkeurig worden bepaald en gevolgd.

Hierbij worden de artsen geholpen door een gelijktijdige röntgencontrole die heel precies bij de tumor kan komen om daar een weefselmonster of punctie uit te voeren. Daardoor kan eerder worden begonnen met de juiste behandeling. In sommige gevallen betekent dit dat een operatie of zwaardere behandelingen worden voorkomen.

Investeringen meer dan waard

De implementatie van navigatiebronchoscopie in het HagaZiekenhuis ging niet zonder uitdagingen. Volgens de mensen die ermee werken was het een aanzienlijke investering in apparatuur en training en is het een arbeidsintensief proces. Maar ze zijn er erg tevreden mee omdat de nieuwe werkwijze enorm veel voordelen voor de patiënten heeft.

De longartsen verwachten dat navigatiebronchoscopie in de toekomst de standaard wordt voor een groter deel van de longpatiënten. Ze kijken dan ook uit naar de verdere mogelijkheden van deze nieuwe techniek. Zo denken ze bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om tijdens een operatie kleine markers achter te laten, die chirurgen helpen bij het lokaliseren van de tumor.

Bloedanalyse

Een andere manier om tot een snellere diagnose te komen bij verdenking van longkanker gebeurt via bloedanalyse. Twee jaar geleden voerde het Catharina Ziekenhuis deze methode in. Inmiddels is de methode met bloedanalyse routine geworden in het ziekenhuis en heeft haar meerwaarde bewezen. Het grote voordeel van het diagnosticeren van longkanker met behulp van een bloedanalyse is dat artsen veel eerder, soms meerdere weken, kunnen starten met het gericht behandelen van de patiënt.