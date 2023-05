Interactieve app helpt vóór, tijdens en ná dikkedarmoperatie

Op dit moment is er al een grote variëteit aan apps op de markt die patiënten op tal van wijzen helpen als ze een operatie moeten ondergaan. Zo zijn er apps die je vlak voor de operatie goed op alles voorbereiden en bijvoorbeeld de procedures nog eens helder uitleggen. Maar er zijn ook volop apps die je juist na de operatie weer verder helpen. Zo is er een app beschikbaar die mensen na een rugoperatie helpt. Een ander mooi voorbeeld van post-operatieve zorg is de prijswinnende Ikherstel-app, een app die mensen na een operatie helpt om op een verstandige en effectieve wijze te herstellen. De nieuwe interactieve app omtrent een dikkedarmoperatie is echter extra bijzonder omdat hij behulpzaam kan zijn in álle fasen van de patiëntreis.

Sneller herstellen met interactieve app

Ten eerste ondersteunt de interactieve app in de prehabilitatie fase. Onderzoek toont aan dat deze fase, waarin je je zo goed mogelijk voorbereid op de operatie, erg belangrijk is. Voldoende bewegen, afvallen en gezond eten helpen in de praktijk aantoonbaar om de operatie goed te doorstaan. Patijn legt op de website van Isala uit dat je voor een operatie juist níet rustig op de bank moet gaan zitten. “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het erg belangrijk is om fit de operatie in te gaan. Zelfs als je nooit traint en je begint drie weken voor de operatie, zie je al resultaat. De kans op complicaties is kleiner en je herstelt sneller.”

De app begeleidt patiënten op een interactieve wijze met hun levensstijl en biedt begeleiding bij trainingen, onder meer door de inzet van een stappenteller. Tot nu toe kunnen alleen patiënten die een darmoperatie krijgen, meedoen aan dit prehabilitatie programma en de app op hun telefoon zetten. Maar Isala wil deze nieuwe mogelijkheid zo snel mogelijk uitbreiden, want de basis van de app staat en kan daarom vrij eenvoudig aangepast worden. Op die manier kan deze mogelijkheid straks ook gebruikt worden voor andere grote operaties zoals alvleesklieroperaties, blaasoperaties, vaatchirurgie en hart/long-chirurgie.

Juiste info op juiste moment

Ook vlak voorafgaand aan de operatie krijgen patiënten via de app adviezen en dat blijkt in de praktijk goed te werken. Patiënten zijn heel enthousiast, want de meesten werken liever op deze interactieve wijze dan met statische brochures. Feitelijk krijgen ze steeds de juiste info en feedback op het juiste moment in elke fase van de patiëntreis. Dit gebeurt dan onder meer in de vorm van hapklare tekst en animatievideo’s. Hiernaast worden patiënten gecoacht en wordt de prehabilitatie én het herstel na ontslag gemonitord en begeleid. Die monitoring wordt gedaan vanuit het Medisch Coördinatie Bureau van Isala Chirurgie. Uit de app kunnen tot slot PROM’s en andere parameters digitaal worden gedestilleerd, zodat er weer data beschikbaar zijn voor nieuw onderzoek.