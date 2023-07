Internationalisering lonkt voor digitale gezondheidsdetectie van Watcherr

Het systeem houdt continu de gezondheidstoestand van de gebruiker in de gaten. Watcherr biedt SaaS en AI-oplossingen voor woonzorgcentra, ziekenhuizen en mensen thuis aan de hand van een geïntegreerd software en hardware systeem. De gezondheidspatronen van de gebruiker worden continu gemonitord.

Wanneer er een onregelmatig patroon wordt gedetecteerd in de lichaamssensoren, die de gebruiker op zijn lijf draagt, geeft het systeem een waarschuwing. Zodra zo’n kritieke situatie wordt opgemerkt, gaat er niet alleen een alarm af bij de gebruiker zelf, maar desgewenst ook bij een zorgverlener in de buurt. Het systeem kan dus onregelmatigheden voorspellen, voorkomen en onregelmatigheden kunnen worden gemeld om kritische situaties te vermijden.

Watcherr moet wereld veroveren

De technologie werd enthousiast onthaald in de zorgsector, onder meer in woonzorgcentra. Enkele kenmerken van de geavanceerde tech-oplossing zijn: valdetectie, locatiebepaling binnen en buiten, hartslagmonitoring, gegevensinzichten zoals eet- en slaappatronen en spraakcommunicatie. Met de nieuwe kapitaalronde kunnen de verkoop- en marketinginspanningen van Watcherr worden versneld. Ook kan het netwerk van internationale distributeurs worden uitgebreid. De fondsen werden bijeengebracht door een aantal private investeerders, waaronder business angels van het Business Angel Netwerk Vlaanderen en early stage-investeringsfonds AngelWise.

Behalve de Watcherr zijn er steeds meer technologische hulpmiddelen in de ouderenzorg. Variërend van heupairbags, medicijndispensers, speciale horloges, leefstijlmonitoring en een app voor thuiszorgmedewerkers om het huis van een cliënt te betreden. Ze worden al veel gebruikt in zowel het verpleeghuis als in de wijkverpleging.

Ten aanzien van de financiering kan er echter nog veel worden verbeterd. Hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ aan de Tilburg University, Eveline Wouters, stelde onlangs in het Algemeen Dagblad (AD) nog dat het ontbreekt aan eenvoudige financiering. Ook zorgverzekeraars hebben volgens haar hierin een rol: “Als je echt wilt inzetten op meer technologie zouden financiën geen struikelblok mogen zijn. Nu is de ene zorgverzekeraar ruimhartiger dan de andere.”

Bedrijfsvoering verder ontwikkeld

Oprichters Nikolai Stevens en Frederick Pouders van Watcherr blijven verder sleutelen aan hun technologie, maar ook de bedrijfsvoering van de startup wordt verder ontwikkeld. Zo werden een nieuwe CEO en financieel directeur binnengehaald. Aan het roer komt nu Erik Horemans, die tien jaar lang het Belgische filiaal van het Nederlandse glasvezelbedrijf Genexis leidde. Volgens Watcherr werd Horemans specifiek binnengehaald vanwege zijn ervaring in het opschalen van activiteiten. CFO Piet Steenberghs bekleedde een gelijksoortige functie eerder al bij getrouwheidskaartenbedrijf Joyn en dienstenchequeprovider Trixxo Home.