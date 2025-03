Inzicht in moeilijkheidsgraad digitale zorg met Escapekoffer

Met de Escapekoffer Digitale Inclusie moet het voor zorgverleners, beleidsmakers en app-ontwikkelaars duidelijker worden dat lang niet iedereen even digivaardig is. De koffer werd begin maart gelanceerd bij Pharos. Ongeveer 25 mensen waren erbij aanwezig en konden zelf ervaren hoe frustrerend het is als digitale zorgverlening te moeilijk is gemaakt. De Escapekoffer Laaggeletterdheid van Stichting Lezen & Schrijven was een belangrijke inspiratiebron voor de nieuwe koffer voor digitale inclusie.

Eén op de vijf Nederlanders van boven de twaalf jaar heeft moeite met het gebruik van computers, mobiele telefoons en internet. Daarmee wordt ook de zorg voor sommige mensen moeilijker omdat er ook in die branche steeds vaker digitale toepassingen worden gebruikt. De Escapekoffer Digitale Inclusie is een escape-spel in een handige koffer.

Met behulp van de informatie uit de escapekoffer moet je opdrachten doen om een afspraak in het ziekenhuis voor te bereiden. Alleen word je door het spel flink tegengewerkt en loop je tegen wat hinderlijke uitdagingen aan. De speler moet op zoek naar de oplossing voor deze uitdagingen. “De Escapekoffer Digitale Inclusie leert ons dat het probleem veel breder is dan we denken. Als we digitale zorg niet inclusief maken, dan gebruiken we digitale zorg niet helemaal”, aldus de website van Pharos.

Moeilijkheidsgraad digitale zorg

De escapekoffer werd door Pharos ontwikkeld samen met Raccoon Serious Games. Ook Nicole Goedhart en Ibrahim Loukili van het onderzoeksprogramma ‘Doing eHealth Right’ (Amsterdam UMC) werkten mee aan het spel. Dicky Gingnagel, taalambassadeur en adviseur bij Pharos, heeft tips gegeven over wat er vaak lastig is bij digitale zorg. Door onder meer zijn tips, kunnen spelers voelen hoe het is als digitale zorg moeilijk is. Dit spel vervangt alleen nooit de samenwerking met ervaringsdeskundigen, maar maakt je bewust van hoe belangrijk die samenwerking is.

Digitale zorg kan in sommige gevallen helpen bij herstel. MIND en het programma Vliegwiel van Patiëntenfederatie Nederland deden onderzoek naar digitale ervaringen en voorkeuren van mensen met psychische klachten. Daaruit kwam naar voren dat digitale zorg kan maar dan wel goed moet zijn afgestemd op de behoeften en de wensen van de cliënt. Volgens het onderzoek waarderen ggz-cliënten digitale zorg vooral als aanvulling op de behandeling. Online vragenlijsten worden het vaakst gebruikt, Virtual Reality (VR) nog nauwelijks (bijvoorbeeld bij EMDR-therapie). Wel wordt VR het hoogst gewaardeerd.