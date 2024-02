Isala voegt 23 zorgpaden toe aan thuismonitoring

Eén van de zorgpaden waarvoor thuismonitoring van Isala beschikbaar is, is de verzorging van thuismedicatie voor vrouwen die met hevig zwangerschapsbraken kampen. Voorheen gold standaard opname in het ziekenhuis en naar huis als ze aan de beterende hand waren. Nu worden deze vrouwen meteen met een infuus naar huis gestuurd. Een specialistisch team verzorgt dan twee keer per dag de thuiszorg en naarmate het beter gaat 1 keer per dag. De gynaecoloog belt in dagelijks om te horen hoe het gaat. Want ook bij thuiszorg blijft de medisch specialist verantwoordelijk.

MS-patiënten dan: die vullen vragenlijsten in die MCB-verpleegkundigen doornemen. Vervolgens geven zij de samenvatting en conclusie hiervan aan de verpleegkundig specialist. Dit scheelt de zorgprofessionals tijd. Voor patiënten is het prettig is dat de vragenlijst sneller inzicht geeft in wanneer er een slechte periode aankomt. De medisch specialist kan daar dan tijdig op in springen.

MCB voor zorgpartners

Een volgende stap voor het Zwolse ziekenhuis is het organiseren van een MCB voor de zorgpartners van Isala én voor andere ziekenhuizen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, vertelt Aenne Merkx, Kwartiermaker ziekenhuiszorg thuis.

“Een belangrijk doel van ieder ziekenhuis is voorkomen dat mensen in een ziekenhuis belanden. Hiervoor is goede medisch specialistische zorg thuis belangrijk. Daarom willen we het MCB mét andere ziekenhuizen organiseren, om deze service te kunnen bieden aan zoveel mogelijk patiënten die daar baat bij hebben.”

Nieuwe leertrajecten thuismonitoring

Grootschalige ziekenhuisverplaatste zorg in de vorm van monitoren op afstand en gespecialiseerde behandelingen in de thuisomgeving zijn relatief nieuw. Op mbo- en hbo-opleidingen is dit nog niet opgenomen in het curriculum. Hier wil het MCB op inspelen door een leerlijn modulair aan te bieden, laat MCB-verpleegkundige Eline de Vries weten.

“In de module leren professionals over dit soort zorg’, vertelt Eline. ‘Het is natuurlijk wel anders werken wanneer je iemand online ziet en spreekt, dan bij jou aan het bureau. Hoe kun je een motiverend gesprek voeren? Hoe krijg je een compleet beeld van de situatie, al mis je op afstand de non-verbale communicatie? Over dit soort zaken leren de zorgprofessionals in de module.”

Ook professionals in de thuiszorg kunnen zich inschrijven, al staat dit onderdeel volgens De Vries nog in de kinderschoenen. “Maar we zijn al redelijk ver in het proces. Voor mensen in de thuiszorg is het bijvoorbeeld belangrijk om te leren hoe je de monitoring goed doet en hoe je alles goed vastlegt.’

Thuismonitoring keuze, niet verplicht

Volgens Merkx kloppen steeds meer specialisten aan bij het MCB. Zij benadrukt dat deze specialistische ziekenhuiszorg echter thuis alleen plaatsvindt als de patiënt dat wil. Wel kiezen steeds meer patiënten ervoor. Onder meer omdat ze dan niet meer naar het ziekenhuis hoeven en geen beroep meer hoeven te doen op mantelzorgers of kinderoppas. “En mensen herstellen veel sneller thuis, omdat je dan meer doet dan liggend in een ziekenhuisbed. Tegelijk wordt elke patiënt goed in de gaten gehouden, mede om te voorkomen dat ze te veel doen. Dat geeft ze een gevoel van veiligheid.”

Hoewel thuismonitoring voor een deel bestaat uit zorg via digitale middelen, hoef je volgens Aenne niet heel digitaal vaardig te zijn om er gebruik van te maken. Dit alles en meer leidt tot tevreden patiënten. ‘Mensen beoordelen deze zorg op afstand met een 8.7.’

Over het MCB

Om zorg op afstand mogelijk te maken, werkt Isala steeds meer samen met andere zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleging, in de regio. Op 1 november 2021 is daarom het Medisch Coördinatie Bureau (MCB) opgericht als onderdeel van Connected Care. In eerste instantie werden er veel COVID-patiënten thuis gemonitord en begeleid vanuit het MCB en de daar werkzame Connected Care verpleegkundigen. Inmiddels worden er ook veel andere patiënten door het MCB thuis begeleid.

Isala wil innovaties en Connected Care op zo’n manier inzetten dat ze echt bijdragen aan een betere zorg voor patiënten. Het is de ambitie van het ziekenhuis om uiteindelijk tenminste 25 procent van de patiënten die dat willen thuis te kunnen behandelen of monitoren. Het Connected Care Center (CCC) helpt Isala om deze ambities te realiseren.