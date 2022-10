JBZ: ‘Tweede robot winst voor patiënt én operateur’

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was in 2008 het eerste perifere ziekenhuis met een operatierobot. Met de komst van de tweede Da Vinci groeit het aantal operaties per jaar waarschijnlijk van 450 naar 700, met de mogelijkheid door te groeien naar 900. In totaal zijn er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis drie specialismen die opereren op de robot: urologie, chirurgie en gynaecologie. De robots opereren trouwens niet zelf, maar worden gestuurd door een operateur die de armen van de robot aanstuurt vanuit het bedieningspaneel.

Cockpit voor opleiding

De operatierobotcapaciteit in Nederland wordt langzaam maar zeker uitgebreid. In Nederland zijn er 11 andere ziekenhuizen met twee robots. In november 2021 werd bijvoorbeeld nog een tweede Da Vinci operatierobot verwelkomd bij Isala ziekenhuis. En nu hoort JBZ dus ook bij deze groep koplopers, want eind september werd in het ziekenhuis een tweede state of the art operatierobot geplaatst.



Dankzij de nieuwe Da Vinci wordt de capaciteit voor operaties met robots vergroot. Het tweede exemplaar heeft net als de eerste een cockpit met dubbele bediening voor opleidingsdoeleinden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis verzorgt namelijk trainingen en opleidingen in robotchirurgie voor eigen specialisten en voor van andere ziekenhuizen. Dankzij de tweede robot kunnen nu meer en andere operaties ondersteund met robottechniek worden gedaan. De ‘robotoperaties’ komen bijvoorbeeld in de plaats van een aantal standaard kijkoperaties en kunnen ook een aantal zeer invasieve operaties met grote snedes vervangen.

Voordelen patiënt en operateur

In de praktijk kan een operatierobot breed worden ingezet. Denk onder meer aan de verwijdering van prostaten, blazen en niertumoren. Maar ze zijn ook geschikt voor het opereren van darmkanker en voor operaties in het geval van grote middenrifbreuken of buikwandbreuken. Met de komst van de tweede robot, zullen zich nu ook gynaecologen aansluiten bij de groep operateurs die met een robot werken. Zij gaan onder meer met de robot vleesbomen weghalen en verzakkingsoperaties doen. In de nabije toekomst zal de operatierobot waarschijnlijk ook ingezet worden bij alvleesklierkanker en longkanker.

De inzet van robots biedt voordelen voor patiënt en operateurs. De patiënt herstelt na een operatie sneller en verliest minder bloed. Een robotoperatie is ergonomisch minder belastend voor de chirurg en helpt hem of haar om nog nauwkeuriger te opereren. Een robot versterkt hiernaast de samenwerking tussen verschillende disciplines. Op de website van JBZ lezen we: ‘Er zijn steeds meer complexe operaties waarbij verschillende disciplines betrokken zijn. Zo kan het zijn dat bij een bepaalde ingreep een deel wordt gedaan door de uroloog en een ander deel door de gynaecoloog of chirurg.’