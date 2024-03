Kanshebbers Nationale Zorginnovatieprijs 2024 bekend

De vakjury en publieksprijs worden op 10 april uitgereikt tijdens Zorg & ict. De afgelopen weken hebben de regiopartners van Zorginnovatie.nl ieder in hun eigen regio een voorronde georganiseerd in de zoektocht naar hun winnaar van de Zorginnovatieprijs 2024. De regiowinnaars gaan nu als finalisten door. De vakjury, bestaande uit voorzitter Anne Marie Weggelaar-Jansen, Joris Arts, Menno Gravemaker en Niels van Gorp, beoordelen tijdens het event op 21 maart wie er voor de vakjuryprijs in aanmerking komt. Hier pitchen de finalisten voor de jury en worden zij onder meer beoordeeld op de haalbaarheid, schaalbaarheid, toekomstbestendigheid en toegevoegde waarde van de innovaties.

Het publiek beslist wie de winnaar van de publieksprijs wordt door te stemmen op hun favoriete innovatie. Dit is mogelijk van woensdag 20 maart 10:00 uur tot en met woensdag 3 april 10:00. De finalisten hebben hiermee twee weken de tijd om zoveel mogelijk stemmen te werven voor de publieksprijs. De ‘Huisartsen van Nederland’ pakten de juryprijs van tienduizend euro tijdens de uitreiking van de nationale Zorginnovatieprijs 2023. De publieksprijs was dat jaar voor Momo Medical.

Genomineerden Nationale Zorginnovatieprijs

Een van de innovaties die meedingt is de Flux One Navigation System. Dit systeem ondersteunt clinici tijdens endovasculaire ingrepen op moeilijk bereikbare locaties in het lichaam. Het systeem werkt met magneten die voerdraden navigeren in de slagaders én door blokkades trekken waarmee de chirurg een normale stent implanteert of ballonkatheter kan plaatsen.

Een andere vinding is de Chatbot Verne. Dat is ontwikkeld aan de hand van de vraag hoe fysiotherapie eruit zou zien als we voor altijd in lockdown zitten. De triagetool op basis van chatbot technologie geeft binnen vijf minuten een zelfdiagnose en advies om direct aan de slag te gaan met het herstel.

AI-tool en app

EIDOS is een AI-tool die medisch specialisten ondersteunt bij het selecteren van patiënten voor immunotherapie. Ongeveer vijftig procent van alle kankerpatiënten die immuuntherapie krijgt, blijkt hier geen baat bij te hebben. De AI-oplossing kwantificeert karakteristieken in tumorweefsel, die voorspellend zijn voor het resultaat van de immuuntherapie. Voor de ondersteuning van mantelzorgers ontwikkelde Valtes een app. Het gepersonaliseerde digitale platform biedt tips, tricks en adviezen. Hierbij is ook aandacht voor de betreffende gemeente van de mantelzorger, zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst over de WLZ in een lokaal buurthuis.

Gesprekken samenvatten

Wegwerp handschoen Gloovy Eco Gloves heeft de eerste duurzaam geproduceerde, recyclebare wegwerp handschoen van Europa ontwikkeld. En kanshebber Corpus VR automatiseert revalidatie door oefeningen aan te bieden in Virtual Reality. Dan is er ook het Juvoly QuickConsult. Dat is een live opname van het gesprek tussen patiënt en huisarts, die het gesprek automatisch samenvat naar een SOEP-verslag. Het systeem is geoptimaliseerd voor de eerstelijnszorg en bevat slimme verwijzingen naar de juiste pagina’s van bijvoorbeeld de Nederlandse Huisarts Gemeenschap of Thuisarts.nl. Het QuickConsult is al gekoppeld met Bricks Huisarts, en andere HIS’en of EPD’s volgen nog.

Ontwikkelingsstoornissen

Met EarlyMoves richt Neolook Solutions zich op het vroegtijdig opsporen van zowel geestelijke als lichamelijke ontwikkelingsstoornissen bij baby’s. De AI-software kan van opgestuurde video’s van baby’s een vooranalyse van de bewegingen van het kindje maken. De AI-software maakt in deze vooranalyse al een verdeling tussen kinderen met evident normale bewegingen en niet-normale bewegingen, zodat de arts zich direct op de kinderen met niet-normale bewegingen kan focussen. Omdat er in een van de regio’s geen geschikte regiowinnaar was en Zorginnovatie.nl graag zoveel mogelijk veelbelovende ondernemingen helpt, werd een wildcard ingezet. Neolook Solutions met EarlyMoves kreeg de wildcard toebedeeld.