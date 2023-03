Kort zorgnieuws: Digitale overdracht patiëntgegevens; Einde corona thema, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het digitaal doorsturen van patiëntgegevens tussen enkele huisartsenposten en de SEH en EHH van het Reinier de Graaf en de optie om online geboorteaangifte te doen bij het VieCuri. Verder ook kort zorgnieuws over twee nieuwe OK’s in het Behandelcentrum van het Isala, het einde voor het thema ‘corona’ op de website van ZKN en een vroegtijdige aankondiging van het vertrek van een bestuurslid bij ZuidOostZorg.

Gegevensoverdracht Reinier de Graaf

Huisartsenposten Schievliet (Delft) en Westland kunnen nu de gegevens van patiënten die doorverwezen worden naar de SEH of Eerste Harthulp van het Reinier de Graaf ziekenhuis met één druk op de knop digitaal doorgeven. Om dit mogelijk te maken is een digitale koppeling ontwikkeld tussen de systemen van de huisartsenposten en de SEH en EHH van het ziekenhuis.

“Een groot voordeel hiervan is dat we alle belangrijke gegevens van deze patiënten ontvangen op het moment dat ze naar ons worden doorverwezen en onderweg zijn. Hierdoor krijgen we direct alle informatie, waardoor we al op de hoogte zijn terwijl de patiënt op weg is naar ons ziekenhuis”, aldus SEH-hoofd Manon Boomkens.

Online geboorteaangifte VieCuri

Sinds vrijdag 17 maart kunnen ouders bij het VieCuri ziekenhuis de aangifte van baby’s die in het Geboortecentrum Noord-Limburg ter wereld komen, online regelen. De eerste online geboorteaangifte kwam op naam van de trotse ouders, Annemarije en Max, van hun op 15 maart geboren jongetje Maxime-David.

Veel mensen zijn blij met de online geboorteaangifte service. Het bespaart hen een trip naar het gemeentehuis, en daarmee ook tijd. Bovendien kunnen ze de aangifte nu dus ook samen doen. Voor ouders die de aangifte bij de gemeente willen blijven doen: deze optie blijft uiteraard ook beschikbaar.

Nieuwe OK’s Isala

Het Behandelcentrum van het Isala Ziekenhuis heeft deze week twee nieuwe OK’s in gebruik genomen. De nieuwe OK’s beschikken over de modernste techniek en apparatuur. Daarmee beschikt het Behandelcentrum nu over acht OK’s die ingezet kunnen worden voor planbare ingrepen.

“Het zijn grote luxe OK’s, anders dan die in het hoofdgebouw van Zwolle. Ze hebben onder andere grote schermen, maar vooral ook meer ruimte. Die extra ruimte is fijn, omdat we totale heupen, knieën en schouders doen. Ik heb zin om hier aan de slag te gaan”, vertelt operatieassistent Arjan Steenbergen.

ZKN sluit thema ‘corona’

De afgelopen maanden zijn gestaag alle speciale corona maatregelen afgeschaft. Voor branchevereniging ZKN was dit dan ook het moment om het thema ‘corona’ op haar website te sluiten.

Alle berichten die eerder geplaatst zijn in thema corona zijn verplaatst naar ‘ZKN-keurmerk en wet- en regelgeving’ en kunnen daar nog gewoon geraadpleegd worden. Toekomstige update die betrekking hebben op corona en COVID-19 zullen binnen één van de andere thema’s, zoals kwaliteit of bijvoorbeeld directiezaken, geplaatst worden.

Afscheid bestuurder ZuidOostZorg

Na 15 jaar met veel plezier te gewerkt aan een nieuw zorglandschap heeft Anke Huizina besloten het stokje als bestuurslid van ZuidOostZorg over te gaan dragen. Ze vertrekt pas aan het eind van dit jaar, op 31 december, maar om de overdracht naar de nieuwe bestuurder, die nog voorgedragen moet worden, zorgvuldig te laten verlopen heeft Anke haar vertrek nu al aangekondigd.

“Wat we hier met elkaar hebben bereikt en waar we elke dag aan werken, maakt mij trots. Het is een voorrecht om een onderdeel van ZuidOostZorg uit te mogen maken. Daarbij komt er ook een moment waarop je voor jezelf besluit dat het tijd is om te stoppen. Na 15 jaar is dat moment voor mij nu gekomen”, aldus Anke.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Maar check vooral ook de blogs van onze redactieraad en de gastauteurs. En de artikelen van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.